【01韓國獨家】N.Flying賀黃金豬年　用胖臉頰可愛過肥年

新一年有新開始，韓國FNC娛樂旗下的樂隊N.Flying在今年初就以全新的歌曲《Rooftop》和各位N.Fia（N.Flying粉絲）見面，重新出發。向來樂天的N.Flying個性都十分活潑爽朗，適逢今年是「黃金豬年」，大家都會覺得「本命年」的藝人會特別旺，事事順利。1995年出生的N.Flying成員柳會勝就正好是「黃金豬」，《香港01》記者就到韓國找來4位去和大家分享新年願望，同時也接收一下會勝「黃金豬」的好氣息。

由李承協、車勳、金宰鉉和柳會勝組成的N.Flying一向都以N.Fia為先，所以新年的願望一大半也是和粉絲相關。金宰鉉更十分落力地希望大家新年可以賺大錢、心想事成。車勳更十分識做，表示自己甚麼都不需要，只要各位健健康康就可以了！承協作為隊長就表示新一年會更努力，讓N.Flying可以成為更好的藝人。

N.Flying為大家送上新年祝福。

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柳會勝作為「黃金豬」，相信他「本命年」的氣息也可以帶旺N.Flying未來的發展。最近一直上傳「捧臉頰」的會勝也希望大家會像他胖胖的臉頰一樣，可以幸福快樂地過肥年。看到他們這麼可愛，各位N.Fia也看不夠吧！那就密切留意《香港01》和N.Flying進行的專訪啊！

會勝捧臉相：