范冰冰神隱9個月晒新相殘爆　網友繼續鬧：别出來丟人

人氣女星范冰冰自去年被爆出簽「陰陽合同」涉逃稅後，演藝事業全面停擺，經過3個多月調查之後，最終被國家稅務總局重罰約8.84億人民幣（約10億港元），事件才告一段落。逃稅事件令范冰冰人氣大減，網民更覺神憎鬼厭，神隱多時的她，自去年5月更新Instagram後，事隔9個月一連晒出兩張自拍照同大家拜年引起討論，不過仍然遭到不少網友吐嘈。

冰冰因為逃稅一事而人氣大減。（網上圖片）

范冰冰在IG晒出兩張素顏自拍照，眼見她膚色白晢仍然亮眼，不過雙頰就瘦到凹晒精神狀況不佳，對比之前精神飽滿豐腴的臉頰真的相差好多，她留言同大家拜年：「祝大家新春快樂、平安健康！愛你們。」雖然只是簡簡單單幾句恭賀說話，但已經引起不少粉絲激動的心情，表示好想念冰冰望她趕快復出。

冰冰比起之前瘦了好多。（網上圖片）

除了在IG晒出自拍照之外，冰冰亦於微博貼上自拍照，留言謂：「愛你們過年好」，短短時間就引起過萬人留言討論，不過就好快遭到刪除，令人不禁懷疑事件有可疑。因為冰冰一向是一位敢說敢做的女王，好少貼圖之後就立即刪除，令人懷疑是否被限制？雖然自拍照遭刪除，但網友好快手已經截圖，不少網友更紛紛吐嘈她不要再出來，「别出來丟人」﹑「復出就算了」﹑「不用試水了不想看」…叫她好好反思己過。

冰冰仍然不得網友原諒。（網上圖片）