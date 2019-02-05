艾威原來係百家樂賭神　出書教用15注贏１注必勝術

新年過大海，攞個好意頭又點少得入賭場玩兩手呢？綠葉王艾威早年喺愛情小說《情聖賭神之終極一注》中，就分享咗一條賭神秘笈，仲話贏面有九成，之不過，入場費（賭本）至少要15萬……另外，亦要注意一定要喺新開始嘅一枱、開始咗就唔好停、注碼不能突然增多或減少，同埋羸咗要即時收手離枱，那怕只係羸一注都要離枱，如果有決心可以做到以上動作，就不妨繼續睇下呢條「秘笈」吧。

艾威研究出嚟嘅百家樂必贏秘笈被網民指以大博小，唔係好跟得過。(資料圖片)

隨小說附送的《賭神秘笈》，由老友鍾鎮濤題字。

第一鋪 不買。第一鋪不買，先記下開莊還是閒。

第二鋪 買黐，注碼一萬。第二鋪買黐，即第一鋪開莊就買莊，開閒就買閒。

第三鋪 不買。第二鋪贏就即刻收手，輸就停一鋪不買，記下這鋪是開莊定開閒。

第四鋪 買黐，注碼三萬。繼續黐，開莊買莊、開閒買閒。

第五鋪 買黐，注碼五萬。仍然輸的話，第五鋪繼續跟。

第六鋪 不買。第六鋪不買，記下開莊定開閒。

第七鋪 買黐，注碼六萬。黐開買黐，這鋪繼續跟，注碼加到六萬。



有名為杜氏數學嘅網友更以電腦程式去指出成件事有幾錯。

為咗呢條百家樂必贏秘笈，艾威早年特地飛到美國拉斯維加斯，3星期內每日都到賭場報到，最終改良到無破綻。對於呢氣必贏秘笈，唔少網民都十分有意見，更有人拍片以電腦程式去證明，如果真係照著秘笈做的話，最終出現負EV(賭客在同一賭桌多次下注結果的數字)，並認為此舉係以大博小，似乎唔係好玩得過。對於網民重提舊事，艾威再以電話回應：「大家最爭議係用１５注贏１注，冇人叫你１５萬嚟贏１萬喎，或者百五萬嚟贏１０萬喎，雖然我都試過，得幾百蚊唔好嘥呢啲時間喇，其實賭得多輸嘅機會越大，當中有一樣嘢好玄，就係.......當你有錢先好去賭。」