麥玲玲教路　豬年搶旺辦法有二：着多啲鮮色衫、南面係財神

香港著名堪輿學家麥玲玲師傅今天（5日）出席TVB新春賀年節目《富貴金豬賀肥年》，玲玲師傅提提大家今天是新正頭大年初一，當然要搶旺一下：「今日點都要着多少少鮮色嘅衫，去打下麻雀，因為傳統紅色上係會旺，尤其是犯太歲嘅生肖，要用紅色褲頭帶助旺化煞，不過而家冇，所以就着紅色衫，你唔鍾意着出面着入面都得。」

在飲食禁忌方面玲玲師傅則笑言不太需要顧忌：「初一大部份朋友都會食素，因為話食素等於一年功德，係會著數少少，不過視乎你自己習慣，亦好多朋友初一會拜神祈福，象徵全年好運。」

麥玲玲一身紅噹噹打扮出席TVB賀年節目。（黃國立攝）

原來在初一在出門等也比較講究，因為能帶給自己的運氣，玲玲師傅分享：「初一來說南面係財神，東南就係喜神同貴人，多往呢個方向走，全年都會好，因為初一係第一日，都比較緊要。」

玲玲師傅提提大家新春期間穿多一點鮮色衣服，能帶給自己旺條。（黃國立攝）

豬年最相沖的生肖是蛇，麥玲玲亦教大家怎化解：「屬蛇係犯太歲，變化比較多，亦有驛馬星，最好陀一隻牛，一隻雞，兩個生物加埋一齊，用嚟化解相沖，因為今年真係比較容易受傷同整親，（擺喺銀包得唔得？）都得㗎！」

更多圖片：

+ 4 + 3 + 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003