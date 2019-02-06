何超蓮開餐廳落手落腳收銀送餐　分享擇偶條件：我有個獨特癖好

「我覺得20歲至30歲，這十年對於女人非常重要，要好好為事業打拚。所以我不會浪費時間在吃喝玩樂，或者拍拖上。」呢番說話出自有「最索千金」美譽嘅何超蓮，佢既係慈善機構創辦人，亦係牛肉麵店老闆娘。日前超蓮接受香港開電視主持植詠珊（Cathy）訪問，分享佢作為90後嘅營商之道，仲罕有分享感情觀兼擇偶條件，單身男士要注意啦﹗

超蓮有「最索千金」美譽，近一兩年努力工作，希望証明俾大家睇除咗外貌佢都非常實幹。（何超蓮IG）

年紀雖輕但超蓮都有自己一套嘅營商哲學，原來好多都喺爸爸身上偷師。（資料圖片）

超蓮於去年開設牛肉麵店，絕非只係出錢出樣宣傳，只要佢一有時間，就會親身到鋪頭打點，收銀落單送餐等都親力親為，非常勤力。佢坦言在開業初期都遇到不少困難：「起初請返嚟嘅店長唔太老實，令到帳目出現混亂。嗰次之後我就更加小心；幸好自己都有啲飲食業界朋友，俾咗唔少意見同支持。」超蓮又笑言自己並無「老闆娘款」，又直言管理之道深受爸爸何鴻燊博士影響：「員工係好重要嘅元素，呢樣嘢爸爸由細就教我。佢話就算係手抱嬰兒都要稱呼佢做『阿哥』；作為老闆，亦一定要尊重員工。」

睇住好姐妹鄧紫棋、李蘊都有好歸宿，超蓮坦言自己暫時都仲係工作行先感情順其自然。（何超蓮IG）

超蓮身體力行話俾大家知佢絕非離地千金小姐，除咗事業，外界少不免關注佢嘅感情狀況。睇住好姐妹鄧紫棋、李蘊都有好歸宿，超蓮呢次亦罕有分享擇偶條件：「我係個愛恨分明嘅人，鍾意就鍾意。唔係可以慢慢培養感情嗰種女仔。同埋我有個獨特癖好，就係鍾意手指靚嘅男仔！」一講完佢自己就哈哈大笑，仲透露每當身邊好友見到擁有靚手指嘅男仔，都會介紹俾佢認識，不過超蓮就再強調現階段都係事業為重。

手指靚嘅男仔原來對超蓮嚟講好有吸引力﹗（何超蓮IG）