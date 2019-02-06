Wanna One河成雲唱K開直播　後面把聲原來係BTS防彈少年團Jimin？

相信不少K-Pop粉絲都知道BTS防彈少年團Jimin與Wanna One河成雲，是非常友好的朋友，而且更和SHINee泰民和EXO Kai等當紅男偶像組成「泰民Line」，被稱為K-Pop界復仇者聯盟。昨天（4日）兩人除了一同出遊外，更一同邊唱K邊開Live，感情好到不得了。

「泰民Line」的河成雲和Jimin昨天分別在Instagram和Twitter上傳多張照片，順道藉新年與粉絲打招呼。有眼利的粉絲就發現，兩人的照片竟同一地方拍攝，而且更特意擺出一樣動作拍照。二人都有在漢江邊的大橋，以及擺出手捧日落的動作，明顯刻意互相為對方拍攝同款的兄弟照。上月尾Wanna One舉行解散演唱會時，日程繁忙的Jimin也親身到場支持河成雲，可見兩人深厚的兄弟情。

BTS防彈少年團Jimin和Wanna One河成雲特意在同一地方拍照。（網上圖片）

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除此之外兩人再轉場唱K，河成雲更即場在Instagram開直播。雖然只有河成雲在直播中露面，不過粉絲一聽就知道，另一把動人的男聲正是Jimin，果然逃不出粉絲的法眼。兩人在K房合唱10cm的《Stalker》，融化粉絲的心外，也盡顯實力的唱功。兩人一同外出的消息傳出後，成為韓國網民討論的熱話。而河成雲今天就上傳與Jimin的合照，證實兩人的好感情。

雖然昨天Jimin只有聲音出現在河成雲直播中，可是粉絲一聽就知道。（影片截圖）