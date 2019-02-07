薛凱琪親煮百人宴洗脫「地獄廚神」污名　勇奪最佳主廚獎

新年完全係考驗家中女士廚藝嘅挑戰，就算正餐出街食，都要煎糕招呼親友。薛凱琪當年曾經係地獄廚神之一，近日佢拍攝內地節目《完美的餐廳》拍攝，獲「最佳員工」和「最佳主廚」獎，Fiona笑指自己都唔好意思向好友炫耀：「我除左學識煮食之外，仲拍得好開心！其實個節目係鼓勵性，好似我呢個完全唔識煮嘢食的人，經過努力都可以得到冠軍架。今年過年我都入廚煮野食比家人試吓，贏到掌聲同大利是架！」

由當年嘅地獄廚神到今日煮得有板有眼，阿Fi嘅進步真係有目共睹。

Fiona就話節目拍攝期間，要同組員「同居」，最尾一集仲寫信比大家，搞到其他組員爆喊：「原本大會要拍住我寫信過程，點知我寫得太慢喇，製作組都放棄叫我自己搞掂。當大家睇到我啲信個陣，有組員唔捨得喊左出黎，我都感動到眼濕濕！因為呢段時間大家住埋一齊，好似屋企人咁，依家突然要分開。我地拍攝即使幾辛苦，返到房都一定圍埋傾心事，有時放假都約埋去丟箭、攀石，總之健康到不得了。」

節目尾聲時，眾藝人參與「百人宴」考驗，薛凱琪深感壓力：「因為我由唔識煮食，到依家要準備百人宴，感覺真係好神奇！」

而佘詩曼亦擔任「飛行嘉賓」，除了品評眾藝人的廚藝和服務質素，更下廚煮「九大簋」同大家分享，Fiona亦盛讚對方廚藝超班：「佢當然煮得超好食，我地當中有個店員原來係亞佘粉絲，見到佢真人即場激動到喊！雖然依家拍完節目，但係我地都係保持聯絡，知道對方有新歌推出，都會幫忙轉發做宣傳。」

佘詩曼出名廚藝了得，呢次擔任嘉賓更下廚煮「九大簋」。