【跳躍生命線】四子街頭表演賀新年　何廣沛爆羅天宇感情狀況！

TVB有不少藝人都熱愛唱歌，當中「跳躍四子」何廣沛(Matthew)、張彥博、羅天宇(Joey)及郭子豪，日前就聯同同樣鐘意唱歌的主播許文軒(Edmond)及潘盈慧齊齊拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目。

跳躍四子何廣沛、張彥博、羅天宇及郭子豪，聯同主播許文軒及潘盈慧街頭表演賀新歲。

眾人走進銅鑼灣及尖沙咀街頭Busking唱歌，引起巿民圍觀，場面熱鬧，四子亦有大談豬年大計，張彥博說：「上年幾個兄弟做我音樂會嘉賓，希望每兩三個月都可以拍啲片畀大家，(作歌畀四人合唱？) 好啊！不過要等大家得閒，依家大家都好難約。」Matthew說：「我哋都希望可以一齊再拍劇，希望可以拍一啲青春劇同熱血嘅角色。」

四子希望有機會再合作演熱血角色。

談到桃花運時，Matthew被問起朱晨麗，竟然大耍太極，借好兄弟過橋，他說：「張彥博作為長輩，應該喺我哋四人當中第一個結婚。」他又取笑羅天宇，Matthew說：「襯碗「湯」仲暖暖地就快啲飲，你唔係攤凍晒先嚟飲？」「飲湯」？唔通指Joey有機會同湯洛雯復合？Joey則回應說：「依家唔諗咁多，唔可以太主動，工作為先啦！」

羅天宇近日與陳瀅傳緋聞，但何廣沛又提起湯洛雯，更叫羅天宇「趁熱飲」，唔通暗示二人有機會復合？

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