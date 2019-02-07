范丞丞回京獲準姊夫低調接機　范冰冰李晨好事近？

內地女星范冰冰去年捲入逃稅風波後，形象重創，演藝事業陷入停滯狀態。早前有報道指她已經卸任自己的影視文化公司法定代表人，未來將會轉戰幕後，全力輔佐弟弟范丞丞。據知，冰冰工作室的工作人員現時工作都是圍繞范丞丞為主，范丞丞近日在新西蘭拍攝節目《青春的花路》，日前由奧克蘭返回北京，意外被影到接機的是媽媽張傳美和未來姊夫李晨，未見冰冰蹤影。

有粉絲偶遇李晨與準岳母齊齊到機場接范丞丞機，但冰冰就未有現身。（網上圖片）

有粉絲日前在北京機場偶遇范丞丞媽媽和李晨，戴着墨鏡的李晨陪范媽媽到機場，原本雙手空空，沒多久就推着行李推車，上面載着4個行李箱，大步向前行，神情輕鬆。而范丞丞就挽着媽媽的手出來，還向粉絲拜年，非常識做。

范丞丞早前到新西蘭錄製新節目，他日前回京上車前都有向粉絲拜年。（網上圖片）

李晨一個人推着行李推車，相當低調。（網上圖片）

冰冰在逃稅案發生後一直保持低調，年初一她在IG晒出素顏自拍向粉絲拜年，但就被不少網民吐槽叫她好好反思。其實在經歷逃稅事件後，一度傳出冰冰與男友李晨分手的消息，但這次他與準岳母一同前往機場接機，以行動力破和冰冰情變的傳聞，更被不少粉絲視為兩人現階段關係穩定，紛紛留言催他們快點拉埋天窗！

李晨去年向女友范冰冰求婚成功，但冰冰捲入逃稅風波令事業大受打擊，更有傳雙方情變。（微博圖片）