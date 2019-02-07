太太劉倩婷拒生B　李丞責：我年紀都唔細有啲心急

玄學家李丞責今日（7/2）大年初三現身沙田馬場為賽馬日開幕典禮擔任嘉賓，更即場為市民提供致勝攻略。丞責表示：「最緊要平常心，有一個平常心，做決斷就唔會有偏差，諗住做善事就會公道啲，就會容易搵到結果，今日係初三八字「木」旺，可以「金」取「木」為財，幸運數字為7、2、6、1。而今年全年旺「水」及「金」，如果揀騎師嘅話就最好有「木」字邊及「水」字邊就最好。」

李丞責表示今日年初三，馬名有「金」字邊都有利勝出。（梁碧玲攝）

李丞責愛駒「歡樂從心」早前賽事期間不適流鼻血，需要接受治療。丞責表示：「大會規定要康復先可出賽，我諗3月份可以再出賽啦，希望到時幫鍾意佢嘅朋友贏返少少啦。」此外，李師父表示自己年紀大，都有些心急，希望可盡早再添丁：「太太之前將我嘅申請表駁回，再申請嘅時候佢又話放年假，呢兩日放完年假之後，睇下佢再講啲咩啦，到時候再同大家公布。」

李丞責今日以嘉賓身份，出席在沙田馬場舉行的「賽馬日」開幕典禮。（梁碧玲攝）

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