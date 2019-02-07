吳浩康澳門演唱會　衝落台攬住阿爸喊到變豬頭

吳浩康（Deep）早前於澳門百老匯舞台舉行佢首個澳門演唱會《Deep Night Show - One Night in Macau 2019》，好多朋友、長輩和歌迷專程由香港到澳門睇show，當中Deep的爸爸亦有到場支持，他更在演唱會期間攬住爸爸喊到變豬頭，場面感人。

吳浩康爸爸專程到澳門支持，令Deep非常感動。

Deep第一次澳門開show，他感到緊張又開心，「show前都幾緊張，因為自己狀態比較唔係好穩定。因為澳門同香港真係好近，文化資訊亦都好相似，成日都覺得除咗香港，澳門係我第二個基地，所以可以喺澳門開show，對我自己嚟講係一件好有意義嘅事。」

Deep肉緊地攬著爸爸哭起來，場面感人。

唱到《兒戲》時，Deep好感觸地說：「有好大段時間唱歌範圍只係喺自己屋企，但我永遠都有一個最好嘅觀眾，永遠都有一個人生最好嘅夥伴、對我最大嘅包容，冇佢根本冇我，我爸爸！」之後Deep走落台攬實爸爸，仲喊起上嚟，事後Deep話：「爸爸去澳門支持我，好感動。show前我有啲將我嘅壓力轉嫁咗喺我爸爸到，所以喺show上見到佢，好百感交集。」

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