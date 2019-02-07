YG娛樂新男團成員多達13人　分隊MAGNUM竟與BLACKPINK有關係？

韓國三大經理人公司之一YG娛樂早前推出選秀節目《YG寶石盒》，選出七位練習生Haruto、房藝談、蘇正煥、金俊奎、朴正宇、尹在赫和崔玹碩新男團「TREASURE」成員，是YG娛樂繼2016年推出BLACKPINK之後，相隔3年再推出新組合。不過YG娛樂未幾卻公布朴智勳、Yoshinori、夏允彬、Mashiho、Asahi、金道英也將以另一個男團出道，引起粉絲和觀眾疑惑。YG娛樂老闆梁鉉錫今日（7/2）透過公司官方網站發表聲明，指13人將會先以組合「TREASURE13」一同面世，然後再以「TREASURE」和「MAGNUM」名義活動。

「TREASURE」和「MAGNUM」將先以「TREASURE13」名義一同出道。（網上圖片）

梁鉉錫表示一開始不是直接以「TREASURE13」出道，是因為從7人組合iKON經驗而高，若組合成員超過7人，每位成員演唱歌曲的比重就會非常少，但梁鉉錫本人又希望13人能以「TREASURE13」面世，最終決定「TREASURE」和「MAGNUM」在5月至7月先一同出道，然後再各自行動，而兩團的粉絲名字均為「TREASURE MAKER」。梁鉉錫形容「TREASURE」和「MAGNUM」：「雖然分成兩艘船出發，但最終他們目的地是一樣的。」

「TREASURE」是從《YG寶石盒》挑選7名成員組成男團。（網上圖片）

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梁鉉錫又公布朴智勳、Yoshinori、夏允彬、Mashiho、Asahi、金道英組成的男團名為「MAGNUM」，寓意「希望全世界沉醉於他們的音樂」。其實「MAGNUM」是BLACKPINK出道前其中一個候選組合名稱，不過有槍支的名稱也是「MAGNUM」，YG娛樂認為「MAGNUM」一詞更適合男團，所以將「MAGNUM」註冊商標後保留給新男團使用。

「MAGNUM」是BLACKPINK出道前其中一個候選組合名稱，現在成為新男團的名稱。（視覺中國）

「MAGNUM」的出現雖然令粉絲摸不着頭腦，不過大家仍慶幸有實力的練習生順利出道。（網上圖片）

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YG娛樂旗下不少藝人擅長作曲填詞，有很多K-pop經典佳作均出自YG娛樂藝人之手，包括G-Dragon、姜昇潤、B.I、CL等等，不過BLACKPINK的音樂作品主要交由YG御用作曲人Teddy製作，而梁鉉錫也表明不打算鼓勵「TREASURE13」成員參與歌曲創作，因為「TREASURE13」成員若忙於工作，沒有時間作曲的話，空白期就會變長，所以TREASURE13的作品會由YG娛樂、廠牌The Black Label和YGX的30多名製作人參與製作。此外，梁鉉錫又預告會為「TREASURE13」推出團體節目，內容包括準備出道的過程，以及有趣的日常生活。

對於梁鉉錫的決定，大家有何看法？（視覺中國）

YG娛樂出過咩組合呢？