梁鉉錫表明BLACKPINK今年回歸兩次　3月新碟後到「她」出SOLO

去年以《DDU-DU DDU-DU》回歸，正在舉行世界巡迴演唱會的BLACKPINK今年將會回歸兩次？每次有這種消息大家都覺得很不可靠，但如果說法出自YG娛樂老闆梁鉉錫的Instagram上，是不是馬上可靠得多了呢？梁鉉錫今日（8日）就在自己的Instagram上發表了《FROM.YG》的長篇文章，說明了BLACKPINK 2019年的活動和進軍美國的計劃。

Jennie以《SOLO》成BLACKPINK中首位以個人身份出道的成員。（網上圖片）

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Rosé將會成為第二位Solo出道的BLACKPINK成員。（網上圖片）

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梁鉉錫表示BLACKPINK下一首新歌同樣由Teddy操刀，聽起來比自己想像的更好，所以十分放心，更讓大家多多期待。接着就表示Jennie去年出了個人單曲《SOLO》後，其他3位成員也在準備以個人身份出道。當中，Rosé的個人歌曲將會在BLACKPINK下張專輯發行之後推出。梁鉉錫更明確地表示希望在2019年內可以讓BLACKPINK回歸2次，第一次將會在3月中、下旬發布。

相信大家也會很期待BLACKPINK下一次的回歸啊！（網上圖片）