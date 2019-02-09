彭丹大意釀千萬元車禍　駕名車Maybach撞勞斯萊斯

彭丹經常以性感形象示人。(視覺中國)

現年46歲的性感女星彭丹日前駕駛其頂級名車Maybach在倒車時，由於不小心以致撞到後方的名貴靚車勞斯萊斯，不過對方車主竟然沒有生氣，還下車跟彭丹握手，靚女果然是唔同啲。日前有內地網民Post了一段短片，表示於晚上10時半在北京發生了一場交通意外，事件中的女主角就是彭丹了，彭丹倒車撞到後方車輛之後，有即時下車輕聲道歉，並承認是自己不小心，全程表現得很有誠意和很有禮貌，又主動跟被撞的勞斯萊斯男車主人握手，兩人親切地握手，男方更一直表示：「沒事兒。」非常之有風度，彭丹則雙手向對方合十致謝。

彭丹駕駛其頂級名車Maybach在倒車時，不小心撞到後方的名貴靚車勞斯萊斯。(微博截圖)

今次被撞的勞斯萊斯男車主是內地著名直銷公司寶健公司的總裁李道，而彭丹的助理回應內地傳媒有關這場千萬元車禍時就表示：「網傳車子價值上千萬不實，車是公司的車，已和平解決」。據悉，彭丹當日駕駛的Maybach價值500多萬人民幣（約580萬港元），被撞的勞斯萊斯則價值800多萬人民幣（約930萬港元）。

彭丹向被撞車主合十致謝。(微博截圖)

一齊睇下當晚車禍嘅情況，同埋彭丹嘅性感靚相啦！