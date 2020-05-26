【何鴻燊逝世】從落難貴公子到澳門首富　經歷貧窮成就賭業王國

何鴻燊傳奇一生，出身香港名門望族，卻因父親何世光投資失利而家道中落，一夜間變成貧窮貴公子，父親潛逃，遺下他與母親還有幾個兄弟姊妹在香港相依為命。但沒有那段落難的日子，也許就沒有後來的「賭王」。

何鴻燊傳奇的一生，比電影更具戲劇性。（網上圖片）

1921年11月25日，何鴻燊生於香港，父親何世光的事業正值高峰，一家人住在三層花園洋房，有廚師、園丁、車夫、轎夫、護士、侍衛、奶媽、工人等就二十多人。在家中排行第九的他，一出生就獲贈一幢海景度假別墅，更以他的英文Stanly Lodge命名。何鴻燊10歲時考上皇仁書院讀書，但他頑皮厭學，成績強差人意，考試不是包尾就是尾二，因此被編進成績最差的D班。

家道中落 始見識世態炎涼

直到1934年，何家一夜之間傾家蕩產，父親避債逃亡越南。家道中落令小小年紀的他嘗盡人情冷暖。何鴻燊有次坐巴士，在身上找遍只找到一毫子，但紙幣破爛，被指是假錢，把他趕下了車。後來他有一顆牙齒被蛀，向牙醫親戚求助，對方嘲弄他說：「你沒錢，補什麼牙，拔掉算了，走吧。」

努力發奮為爭一口氣 身貧不敢接受心儀女生

若何鴻燊從未富有過，他不會暸解當中的落差，世態炎涼，母親終日以淚洗面，令他發奮要爭一口氣。之後他開始勤奮讀書，獲得學校獎學金，成為皇仁史上第一個考取獎學金的D班學生。

1939年，何鴻燊考入香港大學理學院，身邊的同學非富則貴。擁有多國血統的他外表俊朗，，即使落難，出身名門的何鴻燊仍難掩貴族氣息，因此仍不乏傾慕者。當假日時，同學們成雙成對地去街拍拖，但他因為家貧，連女仔都不敢追。即使遇上互有好感的心儀女生，他也要忍痛將對方拒諸門外。為斷絕情根，何鴻燊只好埋頭讀書，努力是有回報的，他的成績在理學院排名第一。

憑藉個人的努力，何鴻燊成功光復門楣，成為最年輕富翁。（網上圖片）

憑藉毅力與機智 成為港澳最年輕百萬富翁

畢業後，何鴻燊憑藉驚人的毅力和急才，讓他在各行業都吃得開。日軍佔領香港期間港府發佈命令，大學停課，何鴻燊帶著在防空警報室做接線生賺回來的10元，走到保持中立的澳門避難。何鴻燊日商齋藤邀請，到聯昌公司出任秘書一職，該公司業務是以貨易貨，用機器零件和船隻交換糧油食品等緊缺物資，供應50萬澳門居民。在任職期間，何鴻燊為開展業務，苦攻一個月日語和葡萄牙語，將當時澳門僅有的2000多個電話號碼都背下來，箇中所花的苦功，是旁人無法想像的。

之後何鴻燊經歷過兇險的海上押船，憑藉機智，一次又一次地帶領同伴避過死神（詳情不贅）。因立下汗馬功勞，獲公司分紅100萬港元，以22歲之齡成為港澳最年輕百萬富翁，可說是光復家族門楣。

開創不同業務 屢敗屢戰捲土重來 終成就賭業王國

畢竟押船太危險，何鴻燊後來聯合永華銀號老闆何善衡合夥創辦了大美洋行；1947年，何鴻燊與人合夥開辦了煉油廠，但因得罪澳門豪強，不但被炸廠，更被迫放棄所有澳門生意。何鴻燊黯然回到香港，看準戰後人口急速上升，有利地產發展，他遂成立利安建築公司，大興商鋪和住宅樓宇。

1961年7月8日，澳門政府宣佈泰興娛樂總公司承辦的澳門博彩業專營合約將滿，展開新的招標，價高者得。何鴻燊手頭資金不足，力邀霍英東聯手，一舉拿下了澳門博彩業的獨家專營權，一雪當年被迫離開澳門的前恥。這是他成為賭王關鍵的一步，往後逐步建立何家的賭業王國。

即使遇上挫敗，賭王亦未言放棄。（Gettyimages）

何鴻燊傳奇一生，經歷不少風浪，但他都沉著應對，讓他逐步成為賭業大亨。曾經窮得連一毫子都拿不出來，何鴻燊後來控制資產達5000億港元，個人財富有700億港元。出身豪門卻經歷一無所有，讓他從一個不用思進取的紈絝貴公子，磨練出驚人的意志，沒有這些經歷，沒有後來的賭王。