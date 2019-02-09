《龍咁威》主角導演鄭中基演唱會尾場合體　龍威：冇錢拍要集資！

鄭中基（Ronald）5場演唱會今天（9日）迎接最後一場，一眾圈中好友到場支持，包括：梁詠琪、胡楓、張達明、李燦森、莊思敏等。Ronald以情歌《One More Time》作開場唱歌曲，唱完後Ronald跟粉絲說了一句新年快樂便唱組合曲掀炒起現場的氣氛。

來到最後一場，Ronald表示自己心情不是太好：「其實每一日都倒數緊，依家新年，大家放假好高興，而我晚晚唱歌都畀大家聽，不過我都當放假嘅，今晚最後一場，睇睇大家叫聲如何，咁先知道有冇下一次。」看來Ronald已準備好再於紅館開演唱會了。

演唱會主題是夢想與希望及愛，Ronald強調大家三樣東西也不能缺少，堅持就能成功，他分享了一個勵志的故事給大家：「喺2019年頭時候發生咗一件事，我好朋友古天樂奪得我最喜愛男歌手，佢同我差唔多，呢十幾年都係到掙扎緊唱唔唱歌，古天樂佢冇放棄到，唱咗半首歌，睇到呢個新聞我信心爆棚，下個仲唔係我？唔係咪下一個囉，一定會得到！」

Ronald說元旦日見證古天樂奪《叱咤》「我最喜愛的男歌手」後既興奮也感動：「佢同我差唔多，呢十幾年都係到掙扎緊唱唔唱歌，古天樂佢冇放棄到，唱咗半首歌，睇到呢個新聞我信心爆棚，下個仲唔係我？！」（葉志明攝）

來到演唱會最後一場，Ronald直言不捨，心情不是太好：「其實每一日都倒數緊！」（葉志明攝）

Ronald以情歌《One More Time》作開場唱歌曲，唱完後Ronald跟粉絲說了一句新年快樂便唱組合曲掀炒起現場的氣氛。（葉志明攝）

《龍咁威》主角導演齊腳站台 宣布開拍第三集

正當觀眾以為演唱會尾場沒有任何特別之際，鄭中基失驚無神送上超級驚喜，並用《龍咁威2003》的主題音樂，宣布今年開拍《龍咁威第三集》，而原本三位座上客、曾經與Ronald一同合演這套經典笑片的張達明、李燦琛以及導演谷德昭齊齊由後台走到台前Chit-chat。

張達明：練咗好耐舞，呠呠吱吱！

谷德昭：人齊，係冇劇本，大家想睇《警訊》？不過鄭中基操到咁大隻，扮唔到女人！

鄭中基：可以健身室拍㗎，當年李燦森包剪揼輸咗要舐朱咪咪腳底，仲要輸咗幾次？佢話佢都舐夠，留番機會畀其他人！

谷德昭：我最近睇左好多演唱會，鄭中基演唱會真係最多香港人睇，所以我哋拍都要夠本土，不過問題又嚟

鄭中基：冇錢拍，要集資！所以決定而家落黎大家要派利是畀我，冇利是封唔緊要，畀現金我哋我哋再去後台入，乜貨幣都Ok！

然後四人開開心心唱《財神到》向觀眾逗利是，想睇現場情況，可以點擊睇片！

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