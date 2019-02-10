鄭中基有意開網台與杜汶澤鍊過　拉攏方力申梁漢文再合作主持

鄭中基（Ronald）五場紅館演唱會圓滿落幕，Ronald去到慶功宴表示最希望吃蘿蔔糕：「蘿蔔糕無食過，校長（譚詠麟）講過食蘿蔔會破氣，所以千奇唔好掂，所以我一嚿都未食過。」

Ronald渴望三代同堂在台上表演，是次演唱會終於完成他的心願。（葉志明攝）

演唱會結束後，Ronald笑言自己是有SHOW前及SHOW後抑鬱症：「好似琴晚咁我知道係最後一場，我都唔係瞓得幾好，由第一場諗到今日，當然唔捨得，希望快少少再搞另一個演唱會。」Ronald給自己很大壓力，相反女兒在台上表演十分淡定，Ronald大讚女兒不怯場：「我初初都好擔心佢，同佢合唱兩首歌都係佢揀，佢好好，因為綵排時我唔記得歌詞都係佢提我。」

鄭中基（Ronald）演唱會後非常想立即吃蘿蔔糕。（葉志明）

五場嘉賓都驚喜十足，亦引來不少話題，譬如說方力申及梁漢文出現，令粉絲聯想起三人的經典節目《美女廚房》，在台上Ronald笑言可以去ViuTv做節目，ViuTv當日也快速表態等待三子，不過Ronald在接受訪問時候解釋了大家有點誤會：「《美女廚房》呢個名係TVB所以我哋唔可以拎去第二邊做，ViuTv都唔得㗎，大家誤會咗，我哋其實係想自己搞個台，我哋個台叫TViuB，所有節目我哋都搞，頒獎典禮又係我哋，其實我哋真係有諗，完演唱會會約時間坐低傾，大家拭目以待。」

Ronald有意與方力申及梁漢文一起合作開辦新節目。（葉志明攝）

另一個驚喜則是聯同《龍咁威》的元祖成員包括：谷德昭、李璨琛及張達明在台上宣布開拍電影《龍咁威3》，Ronald透露是希望明年的賀歲檔期上映：「其實劇本係有，只不過劇本一直修改，唔係話太好笑，所以我就不如押後，等劇本搞掂真係先開，唔好為開而開。」這部電影令人在意的另一點是否原班人馬也會出現，其中當然包括女主角鄧麗欣，Ronald笑言一早找了：「我連家英哥都搵埋，一定要原班人馬，不過睇下會唔會再搵新人。」