趙哲妤大馬分娩返港後始發現女兒聽障：我喊都嚟唔切

趙哲妤（Uny）因為女兒小魚天生深度聽障，曾講過自己有個卑微願望，就係希望小魚恢復正常聽力。早前小魚植入人工耳蝸後康復進度良好，日前Uny帶同小魚接受香港開電視主播植詠珊訪問，眼見佢地玩得非常開心，小魚亦與一般小朋友無異，睇嚟Uny新一年的確能心想事成。

趙哲妤於馬來西亞誕下囡囡小魚，估唔到返嚟香港先發現小魚聽覺有問題，令佢好自責。（趙哲妤IG）

2016年12月，Uny喺馬來西亞誕下囡囡小魚，佢坦言因為當地檢測無香港咁多，未有即時發現小魚聽力有問題，直到返香港之後，有日大風吹門「呯」一聲關上，全屋人都嚇一跳，唯獨小魚毫無反應，然後Uny開始留意到小魚對其它聲音都無反應，立馬帶她做檢測，Uny說：「初時梗係以為係報告出錯呀，但兩次檢測結果都一樣，我喊都嚟唔切，即刻幫佢搵醫生做手術，盡早醫治！」

除咗努力工作賺錢，Uny亦親力親為照顧囡囡，陪伴佢成長。（趙哲妤IG）

為咗小魚，Uny仲報讀語言病理學課程：「作為媽媽，我希望可以幫到佢更多，返學需時兩年，依家讀左半年，我覺得安心左，因為對呢個病了解多左，日後我就更有能力幫佢恢復正常聽力同講嘢！」小魚早前植入人工耳蝸後康復進度良好，Uny話：「依家小魚聽到我地講野，自己亦會講BB話，我已經好開心！新年全家去咗日本旅行，等小魚初嘗玩雪滋味！」作為單親媽媽要肩負照顧囡囡及財政重擔，Uny坦言賺錢絕非人生首位：「賺錢夠用就ok啦，生命係需要平衡的，要以人為本，何況小朋友肯黐住自己的階段不長，我要好好珍惜！」

呢個新年Uny帶埋囡囡到日本白川鄉，小魚第一次玩雪相當興奮。（趙哲妤IG）