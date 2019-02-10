【超多大隻圖】李日昇地獄式操肌：唔拍劇嘅話，我長期都係gym度

說起李日昇（Jonathan）這個名字，可能你會感到有點陌生，但說起《溏心風暴之家好月圓》的少年版林峯，你一定會認得他。其實Jonathan由六歲起已以童星身份出道，近來也有不少演出機會，例如《棟仁的時光》的鍾尚正和《跳躍生命線》的張啟冠。大家對他的印象都是停留在小時候瘦瘦的一個男生，但原來近來他密密操肌練大隻，務求轉型成為肌肉型男。

翻開Jonathan的IG，不難察覺他近來的照片比起一﹑兩年前fit了不少，絕對令一眾絲打尖叫。《香港01》記者訪問了他，發現要練成他現在的身形並不容易，他也下了不少苦功。他坦言是因為拍新劇《機場特警》的需要，大概在六﹑七個月前開始了地獄式的操肌生涯。

近來為拍新劇，Jonathan更需練拳，現在練拳﹑做gym跟控制飲食三管齊下，肌肉線條更突出。（李日昇IG圖片）

操肌之路其實沒有捷徑。Jonathan說：「秘訣都係要有恆心，同埋知道自己點解要咁樣做囉。」他又直言︰「其實我唔洗拍嘢嘅話，我長期都喺個gym入面，我又有學生，同啲學生上堂，咁每一日都操咁濟。」所以自半年前起，他幾乎每天都至少有一個半小時在健身室中度過。他本身的體質比較瘦，坊間相傳先要增脂再增肌，但他拒絕這樣做，而選擇慢慢把身形練結實，他說其實也沒有分誰對誰錯，只是他不想浪費太多時間，所以選擇控制飲食，「瘦住去增肌」。

《溏心風暴之家好月圓》裡飾演的少年版管家仔，你又認得他嗎？（李日昇IG圖片）

Jonathan的練大隻餐單也絕無花巧，就是一日三餐清一式的白烚菜式。不加任何油和調味的白烚雞柳﹑白烚西蘭花和白飯就是他這半年來的早﹑午﹑晚餐。他說︰「用滾水烚，因為本身雞柳都有油份，脂肪都最低，而且又平。」他一天吃四餐，第四餐就是自己比較喜歡的小食，但也要是清淡的，例如三文治和雞肉卷，聽上去也覺得艱苦。

照片中兩年多前身形較瘦削的Jonathan跟現在的他，身形上和造型上也有頗大分別。（李日昇IG圖片）

地獄式操肌生活總是孤獨，但Jonathan認識了TVB藝人兼健美比賽冠軍郭子豪（Arnold）。Arnold近來憑一身爆肌身形人氣急升，本身也是一個健身教練。Jonathan說：「因為《機場特警》我就搵佢（Arnold）求助，佢幫咗我好多，嗰陣佢都考咗健身教練牌同埋佢準備去比賽，所以佢知道點樣去操，可以有效果啲。佢教咗我好多，佢又拉埋我去考埋個牌。」

Jonathan與圈外女友也常常公開放閃，此圖應為女友視角吧。（李日昇IG圖片）

現時Jonathan也要積極keep好fit爆身形為拍《致所有愛過的人》中打泰拳的戲份。Jonathan轉型成功，觀眾也一同期待他的演出吧。