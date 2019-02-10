【專訪】由主播到女團成員　Aka受盡冷語：話我已經唔係十八廿二

在香港做歌手難，做組合更難。數數手指，Super Girls已經成軍9年，由當年的青春少女變成輕熟女，在團體活動的同時，5人都各有想法。繼成員吳嘉熙（Cheronna）後，隊長趙慧珊（Aka）成為了第二位「單飛」成員，早前推出了新歌《你在聽嗎？》，今次Aka除了唱之外，更參與了填詞部分，實行「轉型」為創作歌手。 攝影：黃國立 短片：黃國立、關穎賢 剪接：郭榮裕 服裝：Clemence 場地提供：Mage Kitchen

對於首次推出個人歌曲《你在聽嗎？》，Aka接受《香港01》訪問時表示感覺非常不真實，雖然由入行之前，Aka就已經很想擁有屬於自己的歌曲，但沒有Super Girls其他成員在旁，感覺更加不實在：「會覺得自己究竟係咪做緊呢樣嘢呢？」同時她亦很感恩在組成Super Girls這些年來，有其他成員跟自己一起成長，令自己不會再那麼慌張。話雖如此，在獨自接受記者訪問的時候，沒有她們「幫口」，她坦言很怕會成為話題終結者，所以要繼續學習。

首次以個人身分推出歌曲，Aka坦言接受訪問時沒有Super Girls其他成員在旁，很容易會成為話題終結者。（黃國立攝）

在正式推出歌曲前，Aka先保密身份，推出57秒的MV。有網民表示歌聲似彭羚、有人話似胡琳、王菀之、田蕊妮等等，就連陳曉東都大讚Aka的聲線非常通透。對於大家的讚賞，Aka直言有點受寵若驚，因為自己出身於偶像團體，觀眾或者歌迷都未必會認同自己作個人發展，所以獲得大家的讚賞，對自己來說是一個很大的鼓勵和肯定：「有前輩都會話起碼似係一啲唱家班嘅人，呢個都係自己嘅目標，真係好想大家會聽自己唱歌！」

所有美好的事都須要時間。在準備推出歌曲前，Aka的確下了不少苦功，很可惜在籌備的時候，Aka卻因病而失聲3個多月，要重新用大半年時間練聲才能夠錄音：「呢首歌用咗一年時間，當中又經歷好多難關。同時Super Girls又要輪住出歌，又怕會同Cheronna或者Super Girls撞期。不過，我又好喜歡呢個Timing， 全新嘅2019年，係好好計劃自己嘅一年。」

對於大家的讚賞，Aka坦言感到受寵若驚，因為歌曲本身難度非常高。（黃國立攝）

談到新歌《你在聽嗎？》的音域很闊，Aka笑言簡直是自殺：「我同監製講，自己鍾意嘅歌手係容祖兒、彭羚、林憶蓮，跟住就諗，自己能唔能夠做到類似嘅悲情廣東歌呢？試完音域之後，監製話我能夠唱到低音沉鬱個位，亦做到高音抒發嘅位置，我都知歌曲難度好高，自己會繼續努力學習，同埋而家好注意保養自己把聲。」

既然2019年有個好開始，接下來Aka會有什麼計畫？她直言今年會推出更多歌曲，而自己就最喜歡慘情歌，所以想建立歌路成為「慘情歌姬」。雖然有很多人都建議她不要埋沒了舞技，但自己卻認為自組成Super Girls以來，都已經常唱快歌，反而個人發展的話，就想嘗試感情豐富的慢歌。不過自言對自己沒有太大信心的Aka就坦言，現時反應不錯，但同時都會怕被遺忘。所以，很希望今年稍後推出的更歌曲會得到更多人認同，更多人認識Aka趙慧珊是一個歌手，而不是在街上有人指着自己說「Super Girls啊！」，笑言：「Super Girls都開心，但如果知道我中文名叫趙慧珊，話有聽過我嘅歌，如果我聽到嘅話，我會好滿足！」

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在組成Super Girls前，Aka在有線電視擔任娛樂新聞主播，直到正式出道成為藝人，整個過程有如坐過山車般，在經歷高低的時候，Aka亦曾想過放棄。2013年跟星煥國際完約後，加盟由曾志偉設立的公司，但在這段期間只發行了兩首歌，去到2015年加盟經理人公司設立的唱片公司後，事業才重回軌道，Aka坦言有人勸自己不要再當藝人：「好多人都會問我，又唔係十八廿二，仲做咩。嗰段時間唔知道自己做緊咩，可能入行已經有一段時間，係有啲困惑。當大家5個女仔嘅想法同去向，都有啲唔同嘅時候，就會覺得好迷失。」幸好公司承諾就算蝕錢都會繼續做，給予Super Girls很大的信心，才有決心繼續走這條路。

正正就是這些經歷才令Super Girls更加團結，感情亦比以前好，就算有成員推出個人單曲，都會互相支持。自言做事非常衝動的Aka表示，起初本以為簽公司後是作個人發展，知道要組成女團後都感到詫異，更擔心會否跟其他成員合得來：「我哋5個性格超唔同，當時嘅我做事好衝動，覺得應該咁做就去，不過有其他女仔比我更細心，會提點我，時間耐咗就更加懂得互相關心。」並感激其他成員在這段時間令自己放慢腳步，變得更溫柔，更加學會考慮別人的感受。最後，Aka強調雖然推出個人歌曲，但不會放棄Super Girls。

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