【Captain Marvel】90's風格官網玩味重　美式幽默Nick Fury玩貓

《Captain Marvel》官網勁有90年代風格。（截圖）

2019年首部Marvel電影《Captain Marvel》將於3月份上映，在還剩下一個月左右的時間，相信眾位Marvel影迷都已經將預告片「不斷重複重複又重複 」的看過不少遍。不過，大家又有否留意到，Marvel這次特別為《Captain Marvel》度身訂造的個人網頁呢？

除了90年代風格的各種網頁特色，預告片中出現過的這隻貓，也令人猜測牠是不是另有身份。（截圖）

預告片中，出現了Nick Fury玩貓的這一幕。（截圖）

《Captain Marvel》背景設定在1990年代，講述Carol Danvers這位前美國空軍飛行員，在一次事故中，被注入Kree（克里人）的DNA並改造成為克里軍隊星際部隊的成員之一。在這次DNA融合中，她擁有了超人的力量、能量投射和飛行的能力，在地球陷入宇宙戰爭之時候，她更成為驚奇隊長。想不到這次Marvel為了配合電影的時代背景設定，竟制作了一個甚居90年代風樣的網頁。

90年代個人網頁不少得的，就當然是小遊戲。（截圖）

打開網頁一看，全是90年代網頁的素材，包括當時最流行的閃閃字體特效、甚有動感的GIF字型，裝在「Window Media Player」外框的預告片、一個「辨別地球人與克里人」的小遊戲、瀏覽量計算器，和人們最愛使用的Comic San字體。



Captain Marvel官網按此

阿婆的圖案會時不時彈出，按下去會有意想不到的事發生。（截圖）