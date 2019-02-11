【格林美】Lady Gaga連掃三獎　孖住「姊妹」米歇爾為典禮開場

第61屆格林美頒獎禮於香港時間今日（11/2）早上9點隆重舉行，天后Lady Gaga獲得五個提名，並一口氣橫掃「最佳流行表演」（Best Pop Solo Performance）、「最佳流行組合/團體表演」（Best Pop Duo/Group Performance）以及「最佳影視原聲歌曲」（Best Song Written For Visual Media）三個獎項，成績僅次於橫掃四個獎項的Childish Gambino，實在非常威水！

Lady Gaga連掃三個格林美獎，成績僅次於Childish Gambino。（Getty Images）

另外，Lady Gaga聯同美國前總統奧巴馬夫人米歇爾（Michelle Obama），還有Jada Pinkett Smith、Alicia Keys和Jennifer Lopez一同為格林美獎擔任開場嘉賓，Alicia Keys率先出場，並邀請其餘四位「姊妹」（Sisters）現身發表演說，全場觀眾見到米歇爾登場均歡呼起立致意。Lady Gaga稱過往被外界蔑視其外貌和音樂取向，幸好音樂能帶領她發光發亮；米歇爾則慶幸音樂能幫大家觀眾訴說故事和分享自己的感受。近年荷里活女性主義崛起，所以今次Lady Gaga、米歇爾、Jada Pinkett Smith、Alicia Keys和Jennifer Lopez的演說，相信是呼應女性主義風潮。

左起：Lady Gaga、Jada Pinkett Smith、Alicia Keys、米歇爾和Jennifer Lopez為格林美獎擔任開場嘉賓。（Getty Images）

Lady Gaga有望再下一城，獲得第91屆奧斯卡金像獎「最佳原創歌曲」。（Getty Images）

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