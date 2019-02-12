Ella大方承認曾被前男友劈腿　坦言自己不太會看人

Ella同理科太太Chit Chat。(youtube截圖)

中國人喜歡打麻將，甚至認為從打麻將可以看得出一個人的人品，正如劉德華在電影《嚦咕嚦咕新年財》入面所講：「牌品好自然人品好。」不過陳嘉樺 (Ella) 就自言無法領悟這個道理喇。Ella近日為她主演的電影《大三元》進行連串的宣傳活動，其中包括與台灣網紅理科太太Chit Chat，如今擁有幸福家庭，和老公十分恩愛的Ella就透露了她曾被前男友劈腿，坦言自己不太懂得看人。

Ellka除咗宣傳電影，仲坦言曾經被劈腿。(youtube截圖)

理科太太早前發布了她和 Ella對談的影片，Ella表示自己雖然演出麻將電影《大三元》，但原來她卻不會打麻將，更不會看人，所以並不懂得從麻將看人品這招。當理科太太問她：「是在透露過去的感情有怎麼了嗎？」Ella一臉尷尬地承認自己曾遭前男友劈腿，她說：「我當時第一時間選擇了原諒他，後來才發現心裡面那個結還是不行，最後才決定分手。分手前我還跟他說：『請你答應我，不要再這樣對下一個女孩子了』！」Ella曾與台灣證交所前總經理趙孝風之子趙士懿拍拖，當年男方卻被拍到趁Ella到大陸工作時，與辣妹到賓館幽會2個半小時，未知Ella今次所講的是否就是這位前男友。