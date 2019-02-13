【多圖】秦嵐自爆瘦身Keep fit秘訣　在於勤力辛苦：減肥不能等！

秦嵐現身紐約時裝周。(微博圖片)

秦嵐去年憑住演出內地劇《延禧攻略》而人氣爆升，亦令她成為了各大時裝品牌的寵兒，日前她就應品牌之邀到美國紐約時裝周欣賞2019秋冬時裝騷，雖然當地天氣寒冷，但她仍以一身單薄的春夏裝示人，非常搶鏡。別看她平日那麼注重自己的身材，對飲食有嚴謹的控制，她也有趁此行四出品嚐美食。

佢喺紐約食毛血旺。(微博截圖)

秦嵐在完騷後接受訪問時就開心地分享了她此行的美食之旅，她表示一定要吃超好吃的牛扒和去網紅漢堡包店，且已經去了要排隊吃的人氣pizza店。她的工作室又於微博發放了一條她在紐約吃毛血旺的短片，以男朋友視覺影住她吃得津津有味，粉絲同網民都被她的靚樣和滋味的食相迷倒。在紐約大飽口福的秦嵐被問到回去北京是否即要開始減肥，她說：「不會呀，減肥不能等，我在這裏會每天都做運動。」

佢話減肥不能等的。(微博圖片)

原來秦嵐吃個不停的代價就是要努力做運動，果然要靚要fit是絕對不能夠懶的，可以盡情吃但一定要及時消耗掉所吃的卡路里。而除了每日都要做運動，工作辛苦也是令她可以keep住瘦的原因，她說：「18年下半年工作非常辛苦，可能我已經習慣那種辛苦的狀態，辛苦就可以瘦瘦的，今年工作節奏可能會減慢一點。」單身多年的她又坦言希望新一年可以有拖拍。

佢身材咁fit係要付出代價嘅。(微博圖片)

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