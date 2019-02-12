【反黑2】「烏鴉」張耀揚最新合照流出　宋本中：盡力滿足觀眾

網劇《反黑》前年播出時好評如潮，第二季雖然已經落實開拍，但導演宋本中為求做到最好，花近一年時間去修改劇本。演員方面，除陳小春、陳國坤等上一季的主角外，唔少網民跪求飾演反派飾演到入血嘅烏鴉張耀揚能夠出現，早前宋本中接受訪問時，就話「會盡力滿足觀眾。」而今日，反黑FB專頁就上載了宋本中同張耀揚嘅合照，雖然連caption都無，但足以令網民瘋狂讚好，並指張耀揚寶刀未老。



現年55歲嘅張耀揚自淡出娛樂圈後，轉往澳門發展任賭場公關，並與友人在海外合作投資賭廳。（視覺中國）

宋本中表示有同張耀揚研究角色與檔期，如果成事的話，相信《反黑》第二季會更出色。

到底呢張合照是否有所暗示呢？宋本中接受訪問時就笑言似係陀B未夠三個月唔可以公布。「張相代表我真係有努力去滿足觀眾，不過真係要有戲比人做先得。」宋本中透露張耀揚近年主力在澳門做生意，雖然對於《反黑2》甚感興趣，但亦擔心難以抽身。「本身劇本真係有預佢，但嗰個角色現階段嚟講，我都擔心（檔期），所以要再研究，同埋如果真係度到佢期，我都唔想浪費咗呢個大好機會，希望可以有一個真係good fit嘅角色比佢。」