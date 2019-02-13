Jessica C.做youtuber分享健身體驗　嫌老公太錫住佢唔夠嚴厲

混血名模Jessica C.帶同2歲11個月大的長女Tessa，出席她所屬模特兒公司的開年飯，她的女兒小小年紀已懂得四種語言，即場以國語及廣東話講恭喜發財，非常精靈。Jessica表示囡囡的語言能力比她強，她也有請專人教導女兒，讓女兒可以從小就多聽多講。她又透露現正開始努力鍛練身體，有私人健身教練指導，希望令身形更靚之餘可以更加健康和強壯。問到為何不叫老公安志杰教她，她說：「佢對我唔夠嚴厲，我係佢老婆佢會錫住我，我想搵人push我。」

Jessica C.帶埋囡囡出席公司開年飯。（張嘉敏攝）

Jessica還計劃加入Youtuber行列，開頻道分享她的健身體驗，她說：「今次我並唔係靠節食嚟keep fit，而係靠運動同均衡飲食去達至健美嘅身材。」除了做youtuber，Jessica亦會計劃與朋友合作做關於sport bra（運動胸圍）和breastfeeding bra（哺乳胸圍）生意，向model工作以外的地方發展自己的事業。另外，問到已育有一仔一女的她可會再生多個，她表示過多兩年後應該會再生BB的。