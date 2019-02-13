孖蔡卓妍上綜藝節目瞓身玩遊戲　容祖兒被雨兜頭淋變落湯雞

早前，容祖兒同阿Sa蔡卓妍參加內地綜藝節目《沒想到吧》拍攝，向來笑料百出兼經常甩漏嘅祖兒今次依然keep住一貫風格，引得全場爆笑；而阿Sa憑住古靈精怪嘅指揮，帶領住女子組贏得全場最高分。

JOEY同阿SA孖住上內地綜藝節目《沒想到吧》，完全不顧形象瞓身玩遊戲。

節目分開男女子組進行遊戲大決戰，環節「雨具大作戰」，如果接錯歌詞就可能會受到淋雨嘅懲罰，而藝人們枱前會彈出嘅另類道具可以擋雨，包括：荷葉、扇、穿窿遮等。喺呢個環節入面，祖兒同阿Sa積極搶接歌詞，不過都係難逃被淋雨嘅命運，接錯歌詞後，手忙腳亂嘅祖兒拎到嘅道具原來係一把爛遮，於是佢直接放棄，索性被雨兜頭淋，仲自娛咁話：「我喜歡水，這樣很美。」然後就對住鏡頭不停擺甫士，令觀眾笑爆肚。

「動作KTV」遊戲則係唱到指定歌詞時要用動作代替，一開始祖兒就失誤唱出指定歌詞，不過佢都好誠實咁自行承認誤。吸取教訓後，每次去到句與句之間嘅空位，佢就會大嗌：「前面小心！」喺佢「機智」帶領之下，隊員獲得最後勝利。

去到「看我來指揮」環節，阿Sa擔任女子組指揮官，祖兒、王祖藍等隊員要喺其他音樂干擾下，除咗睇住阿Sa嘅指揮唱啱拍子，佢仲要根據歌詞含義自創手語，為隊員提示歌詞，例如雙手向上，就係「向着天空拜一拜」、搖頭就代表「別想不開」，最後，女子隊靠住阿Sa騎呢而有效的指揮，為團隊奪得全場最高分。