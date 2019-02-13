【奔跑吧】受「限薪令」影響退出？　總導演親揭換血內幕

內地皇牌綜藝節目《奔跑吧兄弟》日前正式公開全新主持陣容，隊長鄧超﹑鹿晗﹑陳赫﹑王祖藍均將退出，由朱亞文、王彥霖、黃旭熙（Lucas）同宋雨琦頂替。而對於幾位老臣子退出網上紛云話受「限薪令」影響而毅然退出。對於外界不斷猜測，該節目總導演姚澤添亦企出來一一解答。

四位成員退出被猜同「限薪令」有關。（網上圖片）

據姚澤添接受內地媒體訪問表示，他話退出的幾位成員主要是因為個人工作上的原因而選擇退出的。加上認為節目需要新鮮感，認為新成員會帶來更多的可能性。同時令網民最疑惑的是，黃旭熙（Lucas）同宋雨琦在內地知名度不高，想不明白為何會在云云小鮮肉中挑選他們，對此姚澤添認為他們夠「新」會帶出不同的效果：「兩人共同優點是年輕﹑真誠﹑有活力﹑才華，擁有積極向上的力量，而且兩人是節目的忠實觀眾，他們身上展現的個性從來沒有在節目中出現過。」

黃旭熙同宋雨琦加入，導演認為會增加活力。（網上圖片）

另外，擔任了六季的唯一隊長鄧超退出，令不少人十分關注最新一季隊長屬誰，網紛紛猜測朱亞文做隊長的機會最大，但姚澤添就否認表示沒有固定人選：「不是選出來的，是拼出來的。」強調不存在誰代替誰的概念。

雖然導演強調同「限薪令」無關，但事實上就在去年廣電總局下一道規定，要求綜合頻道黃金時段（19:30-22:30）播出的綜藝節目，嘉賓藝人（單期單人）總片酬不能超過80萬人民幣，而常駐嘉賓一季下來片酬不能超過1000萬人民幣。但退出的成員根網爆他們的出場費單一人就過千萬，就好似鄧超﹑鹿晗4000萬人民幣﹑陳赫1000萬人民幣而王祖藍就700萬人民幣，令人不禁猜想可能被要求「降薪」而退出。不過無論如何都好，他們為節目貢獻了多年仍然是大家心中無可取替的成員。

朱亞文被猜測做隊長機會大。（網上圖片）

朱亞文已經上過節目。（網上圖片）