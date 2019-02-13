【開心速遞】康華被隆重招「回家」：病到試唔到造型以為冇得拍！

康華原來係單立文前度，當年將個女交咗比佢照顧。

《愛·回家之開心速遞》添食加拍至720集，而劇組亦宣布將會陸續加入楊玉梅、彭懷安（Eddie）等人，而Madam Lo盧宛茵亦已喺年初三播出一集以客串形式登場。而喺昨晚一集，康華亦以熊樹仁（單立文）嘅前女友張慧儀身份出現劇集，並追問其女兒嘅下落，過程被紅衫魚、安仔以及若水目睹。由於紅衫魚嘅生活習性與熊樹仁十分相似，再加上張慧儀（康華）對紅衫魚表明自己係媽媽嘅身份，令紅衫魚一時間難以接受。

而呢個女竟然係紅衫魚？！

「親生媽媽突然現身搵女」向來都係大台劇集例必會出現嘅劇集，有網民更指劇情發展落去，隨時會係母女相認後齊齊離港，康華接受電話訪問時就話暫時未知劇集發展係點，但就大讚該劇監製誠意可加，唔排除之後會繼續「回家」。「因為我之前同時拍緊《黃金有罪》、《法證先鋒IV》同埋《飛虎》，根本好難度期，但監製話可以遷就我時間，真係唔知點解佢哋一定要搵我，但都好開心。原先去試造型嗰日，我因為打咗流感針又痾又嘔，結果去唔到，以為都無得拍，點知後尾劇組話再度期去試，真係好有誠意。」



康華早前有三劇在身，但由於《愛·回家》監製指定要佢出演，更不惜遷就佢拍攝檔期，令康華感到少少受寵若驚。

康華入行多年，雖然拍過唔少劇集，但原來處境劇集乃第一次。「自己都想再拍，因為嗰日好輕鬆，幾個鐘就搞掂我嘅戲份，可惜當時因為有幾劇在身，所以唔可以留底同其他人好好交流。」康華指昨晚登場後，收到不少粉絲以及朋友的留言，令她決心拍畢《飛虎之雷霆極戰》後，要好好搵《愛·回家之開心速遞》嘅監製商討「回家」事宜。