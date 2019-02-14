【多圖】修杰楷湊女玩轉遊樂場　Bo妞大眼萌照似足蕭敬騰

台灣女星賈靜雯與修杰楷育有兩個女兒「咘咘」及「Bo妞」，兩姊妹都遺傳了父母的超高顏值，眼仔碌碌十分可愛，深受網民喜愛。兩公婆也經常在IG分享寶貝女的可愛相，吸引不少網民關注及留言。日前賈靜雯飛到紐約出席時裝周活動，將照顧兩個囡囡的責任全權交給老公。扮演起「奶爸」角色的修杰楷日前就趁着拍攝空檔，帶咘咘及Bo妞去了兒童樂園玩，更在IG上載多張相片，網民可以大飽眼福！

咘咘同Bo妞兩姊妹都繼承父母的優良基因，眼大大相當可愛。（IG圖片）

修杰楷在IG Post相並留言：「沒有拍戲的日常⋯就是趁著好天氣去把她們的體力耗盡。小孩進到樂園的表情總是有著最簡單的快樂！」咘咘和Bo妞身穿鮮黃色姊妹裝，一人一支雪糕消暑，修杰楷更一手抱住咘咘，一手抱住波妞，奶爸唔易做呀！其中一張Bo妞的相片雖然被眼利的粉絲發現有鼻屎，但依然相當可愛，被大讚：「這個眼睛犯規，也太可愛了吧！」已經3歲的咘咘，坐上遊樂設施飛到半空中也完全不怕，兩姊妹玩到不亦樂乎！

咘咘玩得好開心！（IG圖片）

而下個月將滿2歲的Bo妞，明顯高了不少，與咘咘站在一起身高直逼姊姊，更有網友笑言Bo妞越來越像蕭敬騰：「咘咘怎麼摟著老蕭」、「這角度超像老蕭」、「Bo妞好像蕭叔叔」。

Bo妞眼仔碌碌真係好得人鍾意呀！（IG圖片）

點擊下圖睇兩姊妹嘅精靈相：