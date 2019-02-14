【致所有愛過的人】連詩雅獻劇螢幕初吻　馬貫東盼甩「博士」影子

TVB新劇《致所有愛過的人》劇組昨日（13日）舉行拜神儀式，在劇中飾演醫生情侶的連詩雅（Shiga）和馬貫東的對白難免有很多專業名詞，不過Shiga笑稱由於自己是婦科醫生，比起專科醫生的馬貫東要講的專業名詞少很多：「我好戥佢（貫東）辛苦，佢好犀利，因為佢每一次都可以背晒所有醫學名稱，叻！」

連詩雅（Shiga）、馬貫東、黃翠如、林文龍及陳自瑤等一眾演員出席TVB新劇《致所有愛過的人》拜神儀式。（黃國立攝）

雖然Shiga曾經在《使徒行者2》演出過，不過由於戲份實在太少，她稱只可以當作客串，而這部就真的是自己的第一部劇，既緊張又興奮：「真係第一部劇有感情線，又獻出咗電視劇嘅螢幕初吻，哈哈！」貫東聽完都嚇了一嚇：「咦，我都係螢幕初吻嚟，不過之前都試過有感情線。」

馬貫東在劇中雖然是專科醫生，但同時亦是一個不擅長與人溝通的亞氏保加 症病人。（黃國立攝）

馬貫東在《開心速遞》中以「秦博思」一角與「Mandy」之間的感情線深受觀眾喜愛，不過他希望觀眾能夠暫時忘記他的「舊戀情」：「我希望可以喺呢套劇觀眾可以放低博士同Mandy嘅感情線先，用一個新嘅角度睇我同Shiga呢段關係。」