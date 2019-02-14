曾樂彤初登紐約時裝周　偶遇木村光希言談甚歡

英皇歌手曾樂彤受品牌邀請，於美國時間（12日）參加「New York Fashion Show」，同場出席嘅仲有「紫天椒」Chloe Grace Moretz、《Black Panther》男星Michael B. Jordan、波多黎各名模Joan Smalls、日本男星木村拓哉細女木村光希、台灣男藝人王陽明、周杰倫太太昆凌同埋香港藝人文詠珊。

曾樂彤獲邀請首次出席紐約時裝周，心情興奮大開眼界。

第一次參加fashion week，同場仲有咁多時尚界嘅代表人物，曾樂彤話好榮幸、好興奮。平時佢亦會留意大大小小嘅fashion show，對自己嘅穿衣配搭亦甚有個人風格，今次紐約時裝周佢仲帶咗個空嘅旅行箱，準備掃貨，「幾日前已經嚟咗，都有少少收穫。」

美國又落雨又落雪，曾樂彤著上呢條短裙出席活動真係凍到震，只好喺高踭鞋入面黐暖包。

除咗興奮，出發前曾樂彤就變得緊張起嚟：「早幾日天氣好好，冇落雨冇落雪。但今朝一起身就落大雨、大雪，而我今日件衫係透視、好薄，所以今日係喺好凍嘅情況之下出發，全身可以黐暖包嘅地方都黐咗，但因為套衫太薄，唯有喺高踭鞋裏面黐暖包，哈哈。」為咗可以靚靚咁出席fashion show，曾樂彤朝早七點就起身：「我哋係要十二點出發，但驚自己水腫，所以七點就起咗身。」

同場遇上木村光希，曾樂彤都有上前自我介紹認識一下。

見到「最強星二代」木村光希，曾樂彤第一個感覺就係高：「佢真係好高。有同佢閒聊咗幾句，我有簡單介紹自己係香港歌手，同埋係第一次去fashion week。佢好nice、都有介紹佢自己，同埋我都有同佢媽媽工藤靜香合照。」除此之外，同場嘅Janice（文詠珊）都有傳授經驗俾佢：「因為我太緊張啦，哈哈，Janice就同我講第一次會係咁，之後嚟多幾次，有經驗就會好好多。」

曾樂彤亦有同工藤靜香合照。