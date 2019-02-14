【開心速遞】KC扮Elsa公主賀情人節　大小姐：大家要按捺，不要嘔

大小姐扮Elsa好靚女㗎。(IG圖片)

今日是一年一度的西方情人節，無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》今晚播出的一集亦會以情人節做主題，在預告片中見到龔燁 (張景淳飾) 送花給熊若水 (呂慧儀飾) ，令若水甜在心頭，未知他會否趁機向若水表白呢？而劇中一眾演員就在這個浪漫的節日紛紛於ig post了他們在呢集入面的造型照，明顯可見劇情是講述他們參加公司舉行的化妝舞會，當中最搶鏡的就是扮公主的KC (歐瑞偉飾) 喇。

Terry同KC好登對呀。(IG圖片)

已經不止一次在劇中扮女人的KC，今次再度反串登場，扮演風靡萬千小女孩的Elsa公主，扮相跟到足㗎，不過樣貌就依然是一個男人樣，相信如果小朋友見到呢個KC版本的Elsa，應該會感到好驚嚇。不少粉絲同網民都留言話好搞笑、又指KC是位好健美的Elsa公主，甚至有人話有少許嘔吐的感覺，睇到拳頭都硬了。而飾演大小姐的林淑敏都有扮Elsa公主，她於自己的ig post了幾張她和KC的公主造型相，並留言表示：「大家要按捺，不要嘔，捱到最後，就會見到真正的公主了。」Terry (李偉健飾) 就扮王子同KC做一對。

呢個公主索唔索？(IG圖片)

一齊睇多啲KC公主嘅相啦，仲有劇中其他演員嘅造型相㗎。

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