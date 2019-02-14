【情人節】蔡思貝余德丞2月14孖住一齊過　為公開戀情鋪路？

蔡思貝余德丞呢一pair，難得地外界相當受落，紛紛將佢地湊作一對。（蔡思貝IG）

「再靠近一點點就讓你牽手，再勇敢一點點我就跟你走」呢首S.H.E.《戀人未滿》嘅歌詞，可以話係曖昧中男女嘅心聲。蔡思貝同余德丞自合作拍攝TVB旅遊節目《緬甸奇幻旅程》後，一直以螢幕情侶形象示人，難得雙方粉絲同外界都相當受落，慫恿佢地弄假成真快啲拍拖。2月14情人節凌晨，思貝同Dickson居然一齊度過仲拍片放閃﹗

Dickson拎埋蛋糕再親自唱生日歌，好有誠意呀﹗（影片截圖）

無論生日定情人節，有一個人願意咁有心思為自己慶祝，難怪思貝個樣咁冧啦﹗（影片截圖）

2月14日情人節，情侶夫妻理所當然一齊度過，同朋友過唔係話唔得，但如果係異性單獨過呢個節日，無疑好似釋出二人關係可以跟進一步嘅Signal。就喺踏入情人節嘅凌晨，Dickson喺IG Story上載兩條片，以男友視覺自拍唱生日歌，然後鏡頭一轉就見到思貝對住兩個插上蠟燭嘅小蛋糕正在許願，真係Sweet到暈呀﹗

佢兩個真係成日都孖住現身，仲要不時旁若無人四目相投。（余德丞IG）

Dickson仲趁思貝閉眼許願時「幫」佢吹熜蠟燭，相當鬼馬。思貝其後轉載短片，加上愛心同埋寫上一句「Blessed with錫我的人」，仲要加多個愛心。思貝明明係2月6號生日，佢地中間又唔係無見過面，情人節呢啲咁敏感嘅日子先嚟補祝生日？網友都不禁留言話，似乎係諗住唱首生日歌扮補祝生日，實情就攞正牌一齊過情人節﹗

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