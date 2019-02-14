【情人節】李彩華宣佈已成人妻：下跪求婚嗰一刻只識得狂笑

2月14日情人節，有戀人嘅都紛紛喺網上放閃，曬花曬禮物曬大餐，都不及Rain李彩華咁絕 --- 宣佈結婚已成人妻﹗剛剛先有傳媒影到佢同6呎型男Eric喺街頭甜蜜拍拖，詭不避嫌餵對方食嘢，轉個頭Rain就喺微博自爆，唔係公開戀情而係直情宣佈己成黃太太，真係恭喜晒呀﹗

李彩華喺情人節於微博宣佈已成人妻。（李彩華微博）

Rain喺情人節下午於微博留言：「Rain + Eric = Mr & Mrs Huang」唔聲唔聲原來已成人妻﹗雖然並無貼出老公嘅相片，以二人卡通畫像Key上希臘小白屋背景，而另一張相就曬出佢地嘅利是封，上面寫住Mrs Huang Rain，睇嚟Rain對人妻身份相當受落。而黃生黃太嘅婚紗照亦隨即曝光，見到佢地喺露台前情深對望，眼神流露無限愛意。Rain分別著上一件心型胸A Line，以及一件魚尾婚紗，頭髮簡單放落嚟，非常脫俗。

Rain首次正式發放同老公嘅合照，兩個人非常合襯。

黃生黃太著上婚紗禮服，於露台情深對望，非常甜蜜。

Rain接受訪問時仲係難掩興奮心情，佢話：「上年11月生日時，我喺北京拍緊劇，佢夾埋我嘅助手及演員朋友們，收工一返到房就見到佢準備嘅花同埋汽球，然後下跪求婚。以前幻想會喊呀感動，但自己嗰一刻只識得狂笑，其實我都有少少估到，之前兩個人都有傾過下。希望年底補擺酒，因為我仲有兩套劇要拍，唔想好趕急去做，會等有時間先再去慢慢籌備。」據知Rain今個月剛剛喺內地正式領證結婚，同丈夫Eric相識多年但半年前先開始拍拖。

Rain所揀選嘅婚紗都偏向簡約，造型清麗脫俗。

現年35歲嘅Rain 十七歲時入行，以清純形象成為時下少男夢中情人。01年同林峯合作電影《別戀》擦出愛火，可惜戀情無疾而終。之後佢又同幾位圈外男士拍拖，可惜都係分手收場。2015年同何遠恒相戀，但去年宣布因婚姻理念不能達到共識分手。最適合嘅一位原來早在身邊，Rain喺對的時間遇上對的人，情人節宣佈成為人妻，相信大家都會為佢感到高興。