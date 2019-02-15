【吸血新世紀十年挑戰】狼人27歲生日　同姬絲汀史釗活姊弟變兄妹

早前Facebook流行「10 years challenge」，大家紛紛將自己10年前與10年後的照片拿出來對照比較，看看外表改變了多少？曾經風靡全球少女的《吸血新世紀》系列，首集上映至今也10年了，3位主角姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與泰勒洛特（Taylor Lautner），也都與當年有極大變化。

+ 6 + 5 + 4

曾經假戲真做拍拖數年的姬絲汀和羅拔，早就分手多年。姬絲汀也轉而和女性交往，羅拔則努力朝實力派演員的路線邁進。曾經練出一身健壯肌肉的泰勒，近年主要在英國影集《傻鳩女婿》（Cuckoo）中搞笑演出，也突破偶像的戲路。

泰勒洛特近日慶祝27歲生日，姬絲汀特別帶了女友莎拉一起出席慶祝派對，泰勒的新女友有則如女主人般招呼一切，大家都非常開心。姬絲汀當年與泰勒合作時，還有點「大姐姐配小弟弟」的感覺。10年過後，泰勒看來更成熟，姬絲汀依舊俏麗，彼此再也沒有特別明顯的年齡差距，也勾起《吸血新世紀》Fans無限懷念。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。