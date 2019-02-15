【友人抱抱】周柏豪自爆是浪漫之人　最愛憑歌寄意贈太太

周柏豪昨日（14日）出席在旺角麥花臣場館舉行的《友人抱抱音樂會》，為王灝兒、鄭欣宜和鄭融三位歌手擔任音樂會的特別嘉賓。適逢昨天是情人節，而音樂會的主題也是關於情人節和愛。 柏豪就表示情人節未有活動陪伴另一半，因為要出席是次活動，他說：「返到去都第二日喇， 咁但係其實無乜所謂嘅，首先我同另一半就唔係​啱啱相識，咁同埋都相識咗超過十年喇，所以都已經經歷過好多個情人節，好多個白色情人節，好多個黑色情人節，所以就無去介意情人節係咪一齊過，最緊要大家身體健康，開心同相處得好。」

柏豪今日為三位好朋友的音樂會撐場，擔任特別嘉賓，出場時令現場氣氛高漲。（梁碧玲攝）

柏豪直言沒有準備禮物給另一半，但以前就試過送一些特別的禮物給對方，因為他指自己是一個喜歡浪漫的人，「我曾經試過寫過歌啦，做過一張專輯啦，成隻專輯送畀佢，但係裡面嘅歌係無發佈過，做過啲公仔畀佢啦，因為我做手作係好差嘅，所以對於我嚟講係一件好難嘅事， 咁我相信佢會好appreciate我會用自己最差嘅嗰樣嘢去做啲見得吓人嘅禮物送畀佢。」柏豪覺得太太應該最喜歡他寫歌給她，​《天光》、《我的宣言》和《終於我們》等等都是柏豪憑歌寄意送給太太。​實在令不少女生羨慕呢！

柏豪表示剛剛放完假，正在預備自己在馬來西亞的演唱會，是他的巡迴演唱會的最後一站。（梁碧玲攝）

音樂會上，三位女歌手都有在台上大爆自己的感情經歷和看法，例如鄭欣宜有講起以往的一段情，原來已到達談婚論嫁的階段，但最後卻分開了。柏豪和她們也是好朋友，三位女孩子有沒有跟他分享過這些經歷呢？「我同佢哋嘅關係一向都係『報喜不報憂』，我知道佢哋好多開心嘅嘢，反而唔開心嘅嘢大家都唔係好願講，所以喺台上面對歌手嚟講係好容易釋放到自己，去講吓自己嘅經歷啦，同大家去分享，希望大家得到共鳴，同喜歡我哋嘅音樂啦。」他說。

柏豪於自己的演唱會完成後，也要繼續忙於拍電影和參與電影的宣傳工作。（梁碧玲攝）