Aka@SG情人節都要食譚仔　Cheronna：可以考慮埋擺酒

曾喺譚仔米線搞生日會嘅Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）喺情日節當日 ，連同Aka(趙慧珊）一齊去到譚仔出席串流音樂平台Joox舉辦嘅「其實自己一個更開心」活動，兩女除即席挑戰譚仔姐姐講急口令，並大派「出pool符」予食客。

Cheronna同Aka兩位譚仔狂熱粉絲喺情人節去到譚仔同粉絲一齊過，有得食又有得玩，係開心嘅。

兩女接受訪問時，不停賣口乖表示希望可以做代言人，Aka更分享如何得到更多炸醬秘訣，非常瘋癲。Cheronna指自己每星期都會幫襯兩次，問她可會考慮將來於譚仔擺酒，她笑言：「都有得諗，其實可能係我上次同男友喺度搞生日會，開啟咗佢哋另一條財路。」Cheronna又謂本來有邀請男友一齊參與今次吧情人節活動，但對方最後卻未有現身。「活動結束後應該同佢食糖水，其實兩個人開心日日都可以情人節啦。」

Aka仲有皮玉子蛋糕收……

至於單身嘅Aka就話已計好數，活動結束後返到屋企，情人節時間所剩無幾，所以完全唔使煩點過，聽落都覺得dry。其實情人節過後，Aka即將迎來32歲生日，但她笑言隨年紀增長，已不會大肆慶祝。「應該會叫朋友去屋企，其實我覺得生日應該係我要煮餐飯比媽媽。同埋，啱啱舉行咗音樂會，又有偶像容祖兒拍片鼓勵我，已經係最好嘅生日禮物。」

如果真係喺譚仔擺酒的話，應該都幾正。