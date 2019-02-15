【開心速遞】嚴選十大隱藏美少女　19歲「傻強」女友最年輕高質

《愛·回家之開心速遞》由2017年2月20日播映至今已有3年時間多達500集，其間出場過的角色亦最少有5，60人，常駐角色亦約有30人之多。無綫處景劇，一直被喻為「TVB的少林寺」，能夠參與處景劇的演出，一直是新晉演員們的夢想之一，進入劇組除了意味住有穩定收入之外，亦代表得到了「入屋」的門卷。話說回來，其實《愛·回家之開心速遞》一劇，除了大家認識的蘇韻姿、林凱恩、鄺潔楹之外，其實還隱藏了不少美少女。 以下10位演員，絕對有機會成為下一代TVB新晉小花！

第5-10位

葉倩文（Sophie）、楊埕（Sabrina）、郭千瑜（Mina）、周梓盈（Phoebe）、楊家寶（Bobo）



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周梓盈（Phoebe）：

+ 3 + 2

葉倩文（Sophie）：

楊埕（Sabrina）：

+ 3 + 2

郭千瑜（Mina）：

楊家寶（Bobo）：

+ 2

周佩婷是無綫娛樂新聞台中其中一位人氣主播。（IG圖片）

5. 周佩婷（Angel）（接龍藥行職員）



主力在無綫娛樂新聞台擔任主播的周佩婷，原來亦有客串劇集的一角。不過要數觀眾最為印象深刻的節目，肯定是她在旅遊節目《3日2夜》的表現。



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+ 8 + 7 + 6

邱晴拍了《Think Big天地》之後越來越多人認識她。（IG圖片）

4. 邱晴（Mandy）（傻強女友，Dor Dor）



由參與2017年度香港小姐競選開始，至加入無綫以來，就受到不少關注，其中一個原因是她今年只有19歲，就已經參加了不少節目。入行1年，就已經參與《Think Big天地》以及《美女廚房》的拍攝，從中更在網上擄獲一大埋粉絲支持。在《愛·回家之開心速遞》第434集更以傻強（陳伯強）的女友（Dor Dor）身份出現，可惜傻強已經正式離開劇組，不然的話，她與傻強也是一對值得一看的情侶CP。



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+ 10 + 9 + 8

相信不少人認識黃文意，都是從她與唐文龍的戀情緋聞開始...（IG圖片）

3. 黃文意（Mandy）



在劇中與郭千瑜一起飾演餅店「鉅記」店員，雖然在劇中只是擔任一個小角色，但真正讓人記得的，卻是她在2017年與鄺潔楹（Judy）一同主持過的《3日2夜》以及TVB娛樂新聞台粵語主播。當然，她同唐文龍的戀情緋聞亦間接加深了大家對她的印象。

+ 6 + 5 + 4

梁茵（Kiko）越來越多戲份，唔知幾時會有感情線呢?（IG圖片）

2. 梁茵（Kiko）採購部文員Anita（又稱威龍潘金蓮）



由第11集起，就已經份與劇集拍攝，飾演「尋寶圖」網店採購部文員Anita（又稱威龍潘金蓮）的她通常都在昨晚（2月14日）一集中也有出現，雖然她並不算是重戲份，但每次出場均會令大家眼前一亮，而比起劇集之初，已明顯看出她越來越多對白，相信她亦是在排隊「上位」之列。



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+ 15 + 14 + 13

楊嘉欣（Cherry）絕對有潛質成為TVB女神之一。（IG圖片）

昨晚（2月14日）， 楊嘉欣（Cherry）都有參與拍攝，不過就只是以客串方式，在電視上看不到這個造型實在可惜。（IG圖片）

1. 楊嘉欣（Cherry）（校董女兒）



現年20歲的Cherry（楊嘉欣）年齡輕輕，原來已經4年年資，即是16歲就已經入行。早年她接受《香港01》訪問時表示，就讀國際學校的她在完成中五之後，就進入了無綫電視藝員訓練班追夢。入行4年來，演出機會都有不少，例如《雜警奇兵》《特技人》《溏心風暴3》《誇世代》都有飾演其中一角，而《愛·回家之開心速遞》中飾演校董女兒（第81-82集），憑其一雙修長美腿也成功在觀眾留下印象。



Cherry現時只有20歲，只要再加精進演技，相信她十分有機會成為下一次TVB女神之一。



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