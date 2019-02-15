王麗嘉唔敢喺香港推出個人寫真　：而家喺香港出街都會少咗性感

王敏德二女王麗嘉（lrisa）今晚（15/2）收起性感出席在尖沙咀舉行的外國著名時裝店開幕禮。lrisa透露今年會為一個著名內衣品牌做代言人：「好開心2019年會有一個咁大嘅project，除了做代言人之外，自己嚟近都有個構思，想推出個人護膚品牌，但都會可能再遲少少先。」

因香港文化比較保守，所以王麗嘉還未有膽量在香港推出個人寫真。（黃國立攝）

一向性感見稱的Irisa，原來都好抗拒香港男士的目光，被問到會否在香港推出個人寫真集？Irisa直言：「如果要出寫真集，相信不會在香港出，因為我自己有少少驚，覺得香港啲男人嘅目光比較鹹濕，所以的都唔係好夠膽，相比外國人佢哋會用藝術嘅目光去欣賞，所以我依家喺香港出街都會少咗性感。」（假如人多擠迫時候，遭遇到狼手會點反應？）「我諗我會中佢兩拳打埋去，因為我自己都幾大力，咁所以千其唔好亂嚟，我真係夠膽㗎！」

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