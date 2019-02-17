【渣打馬拉松2019】瞓一個鐘跑全馬　胡諾言：希望4個鐘內完成！

一年一度的渣打馬拉松今早（17日）展開，一向熱衷於跑步的胡諾言（胡仔）今年再度出擊參加全馬賽事，他坦言完全不夠睡眠：「同以往一樣，都只係瞓咗一至兩個鐘左右，尋晚打算好乖咁8、9點瞓，但結果都係唔得嘅！」

由於今日早上濕度更高，又可能會下毛毛雨，胡仔表示一點也不擔心，因為自己曾經參加過一次下滂沱大雨的半馬賽事：「當其時仲差過而家，所以我覺得我係有少少經驗嘅，如果微微雨都唔會有太大影響嘅。」

胡諾言（胡仔）今年是第三年參加全馬賽事，本來打算早瞓，最終失敗：「尋晚打算好乖咁8、9點瞓，但結果都係唔得嘅！」。（葉志明攝）

跑西隧最難捱：似跑緊沙漠！

第三年參加全馬的胡仔表示覺得西隧是最難捱、最考意志和經驗的一段路：「西隧除咗條路好長之外，感覺好似跑緊沙漠咁，你望前面好似一望無際只有一條路咁！又冇嘢可以吸引到視覺去分散自己嘅辛苦，所以嗰個位最有考驗。」

胡仔去年在3小時43分鐘內完成全馬賽事，但他坦言要再創佳績確實有難度：「上兩個月整傷咗左邊膝頭筋膜發炎，依家好返8、9成，練習都冇之前咁多，所以希望四個鐘內完成就得喇。」

雖然睡不飽，但胡仔笑言自覺狀態都不錯。（葉志明攝）

胡仔在起跑前做熱身運動，靠圍欄拉筋。（葉志明攝）

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