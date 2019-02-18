【無心法師3】故事設定唐代跳出小說情節　皆因要通過審查？

內地劇《無心法師》曾經在兩岸三地掀起煲劇熱潮，不老不死的無心(韓東君)，跟可以靈魂轉換的岳綺羅(陳瑤)，上演著一幕幕的相愛相殺，近日《無心法師3》終於在內地開機拍攝，雖然近乎原班人馬上陣，但卻令不少人大跌眼鏡，皆因第3輯完全跳出了小說情節，將故事背景設定在唐代，仿如拍攝前傳，原來是因為現代不能有鬼，為了通過審查才有此做法。

《無心法師3》近日在內地開機拍攝，當然不少得男女主角韓東君及陳瑤。（網上圖片）

內地劇《無心法師》於2015年推出時，是以網劇形式，內容亦較為寬鬆，想不到《無心》一劇大受歡迎，而飾演無心的小鮮肉韓東君更是一炮而紅，至2017年再推出續集，而本是劇中大奸角，靈魂不滅的岳綺羅，卻由於甚受劇迷喜愛，更開始跟無心來一段疑幻疑真的虐戀，戲分甚至凌駕女主角，至第3輯飾演岳綺羅的陳瑤更直頭變成女主角，跟無心變成最合襯CP。

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首兩輯《無心法師》故事發生在民國及日軍侵華時代，第3輯卻突然回到唐代。（網上圖片）

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若然大家有看過原著小說，都會知道《無心》電視版續集，完全摒棄了小說中關於文革的情節，只是描寫日軍侵華的部分，來到第3輯，若然跟番小說情節，無心會來到現代，除了捉鬼外，甚至出現了iPad等電子產品，正當劇迷萬分期待無心以時裝Look現身，但原來故事背景卻設定在唐代，仿如《無心》的前傳故事。

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陳瑤由奸角變配角，最後在第3輯《無心》變成女主角。（網上圖片）

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《無心法師》除了推出劇集版，之後還會有跟第3輯接軌的電影版，眾所周知，內地劇集並不能有鬼存在，指這是導人迷信，所以如果拍攝無心變成現代人，所有捉鬼情節就要刪除，電影版亦隨時胎死腹中，最後決定將時間軸推到唐代。原著小說卻完全沒有唐代內容，所以第3輯亦變成編劇天馬行空，劇迷能否接受，大家要拭目以待。