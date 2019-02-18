【後生仔傾吓偈】麥明詩當林秀怡透明？　6號：佢都唔同我打招呼

FYY當選港姐後，曾被公司嘅幕後同事「當透明」，6號毒舌問當時FYY係未素顏上陣，當FYY就話自己係化好妝，到底有幾傷心相信只有當事人先知……

最新一集《後生仔傾吓偈》以「被當透明」為題，席間馮盈盈分享最近同影帝王浩信喺街頭拍攝時，被內地遊客完全當透明，個個都爭住同王浩信影合照，手fing fing無嘢做嘅FYY唯有走去問導演埋得位未。之後6號提到「港姐唔會被工作人員人當透明」時，FYY就話「都唔係架」，並且好婉轉咁表示可能幕後工作人員好忙，少啲留意娛樂新聞，繼而說出自己曾被幕後問「你點入行？訓練班定係？」當FYY表示自己係「香港小姐」後，對方似乎完全唔知眼前呢位就係港姐冠軍，並繼續問「咁你係幾第名？」FYY尷尷尬尬講出自己係「冠軍」後，對方即時醒晒，並道歉指自己實在太忙，無留意港姐消息……

林秀怡喺公司化妝間被女藝人當透明，由於大家都叫做同劇過，所以有少少傷心。

至於身為嘉賓嘅林秀怡亦都有唔少被當透明嘅經歷，她表示自己每次在化妝間遇見同事，無論識定唔識都會點頭打招呼。「有一次，有個同事見過幾次，但無對手戲過，喺化妝間見到佢時就hello，佢望一望我然後繼續做自己嘢，我傷心咗好耐，諗自己係未做錯咗事呢？」林秀怡透露對方係女藝人、同劇但無對手戲，範圍甚廣，但6號就亂咁估，並一口咬定係「麥明詩」，因為二人之前曾合作《是咁的，法官閣下》並指麥明詩完全符合林秀怡口中所講的「神經大條」，仲話「因為其實有時佢返到嚟都唔同我哋打招呼架」，FYY再補多句「我哋代麥明詩同你講聲唔好意思」。

麥明詩呢日無份錄影《後生仔》即時硬食所有「罪名」，FYY仲代佢道歉。

麥明詩同林秀怡喺《是咁的》有唔少對手戲，所以應該唔會係林秀怡所指「同劇但無對手戲」女藝人。

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