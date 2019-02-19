【廉政風雲】票房快破3千萬　麥兆輝：續集劇本開始寫梗

由麥兆輝編劇及導演，劉青雲、張家輝及林嘉欣領銜主演的《廉政風雲·煙幕》，在新年檔期上映至今，票房將近突破3千萬，繼《竊聽風雲》系列後又一力作，真是叫好又叫座。而麥兆輝出席在金鐘舉行的電影《寫我華麗緣》首映禮，透露將會開拍以「廉政」為題的電影：「我依家開始寫梗劇本，都花梗時間去寫，暫時未預算到要用幾多資金去拍，現階段好多工作都在進行中。」

麥兆輝出席電影《寫我華麗緣》首映禮。（梁碧玲攝）

香港電影如果要打入內地市場，必須經過內地相關部門嚴格審批後，才可獲準上映。被問到《煙幕》如何可以成功通過內地審批，還可保留自己原汁原味的作品不被刪減？麥兆輝接受《香港01》訪問時說：「可以話係經驗嚟，如果你要寫個題目係反政府，我諗去到邊都播唔到啦，睇下你係咪用一個善意嘅態度去講一啲問題，例如好似《竊聽風雲3》，故事講述房屋問題，喺最初大家會問講房屋咁敏感嘅問題，會唔會唔係幾好呀，你唔係提出一個問題，就話呢個問題而家世界會毀滅，你提出一個善意嘅問題去解決方法，我諗用呢個方法去到邊都唔會有事。」

電影《廉政風雲·煙幕》票房將突破3千萬，麥兆輝透露已開展續集籌備工作。（梁碧玲攝）

被問到是否盡量避免涉及內地官員，與本港貪污案有關的敏感題材？麥兆輝直言說：「如果香港部門有官貪污係會有發生㗎，係講得㗎，你唔會話呢個世界冇人貪污，咁冇人睇啦，唔需要避忌，如果要避忌唔好寫一啲你唔知道嘅嘢，而又估咗佢係咁囉，如果你寫香港嘅官貪污背後話一定係上面啲人做㗎喇，你咁寫傻嘅咩，第一你係唔知，唔知你又講，唔係盡量避，根本唔係白癡，第一又冇數據、第二你有心咁做你嘅目的係咩呢，所以冇必要。」