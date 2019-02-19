【鋒味】謝霆鋒介紹新女友俾周杰倫認識：未有人見過

歷時三個月，今季《鋒味》日前播出最後一集，壓軸嘉賓就係同霆鋒喺六年前，拍攝電影《逆戰》飾演兩兄弟嘅周杰倫，今次佢哋喺東京上演《逆戰》續集，周杰倫化身導演，節目一開始，就嚟一場「兄弟重逢」嘅戲份，周杰倫係咁嗌cut，跑到霆鋒上氣唔接下氣，相當搞笑。除咗整蠱霆鋒，既然係最後一集，周杰倫講到明今次要霆鋒帶佢去「沒有吃過的」美食，實行要俾啲難度佢咁話。

得周董力撐做壓軸嘉賓，霆鋒為咗報答佢，帶佢去試壽司之神手勢。

喺霆鋒安排下，佢哋去品嚐由九十三歲、有「壽司之神」之稱小野二郎所整嘅壽司。小野二郎係日本地位最高嘅廚師，「壽司之神」稱號聞名全球。佢嘅壽司店，連續兩年獲評「米芝蓮三星」殊榮。食過「沒有吃過的」美食後，霆鋒就話介紹自己嘅「新女友」俾周杰倫識，去到band房，周杰倫就知道原來新女友就係新結他，佢即刻問：「有沒有人看過？先講！」霆鋒話冇，然後周杰倫就說出重點來：「這個很重要，昨天也是吃沒有人吃過的，我就要跟其他來賓不一樣。」打開結他盒，一睇到結他身係一個女神雕像，周杰倫忍唔住話：「這個太誇張了吧。」霆鋒一邊拎出結他一邊講：「這個師傅做了三年，沒有怎麼出過房間門口，一直雕這個東西。我們都是希望給觀眾帶來最想像不到的經歷嘛。」

呢支結他就係霆鋒嘅新女友﹗見到結他身係一個女神雕像，周杰倫忍唔住話：「這個太誇張了吧。」

之後霆鋒就話聽講周杰倫識得用食物玩音樂，然後就拎蘋果香蕉同菠蘿出嚟俾周杰倫彈琴，佢用香蕉彈《青花瓷》，霆鋒拍晒手咁話：「好一首《香蕉瓷》。」彈完後，周杰倫沾沾自喜咁話：「可以來個難一點嗎？這個太簡單了。」然後用菠蘿彈出霆鋒嘅歌曲《舊傷口》，聽到霆鋒都忍唔住唱番兩句。而同樣係結他迷嘅日本留學生青空，為咗學好音樂，離鄉別井去到東京，為咗鼓勵青空勇敢追夢，霆鋒同經理人霍汶希為佢整咗一道創意十足嘅冰箱料理；而周杰倫則錄咗一段暖心video送俾佢，真係睇到人好感動。