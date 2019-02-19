羅志祥毫無先兆下宣布退出創立12年嘅潮牌　網傳真相係慘被踢出局

小豬今年初同女友合作推出時裝品牌。(微博圖片)

台灣天王羅志祥 (小豬) 今年初同女友周揚青合作推出時裝品牌，當時他的粉絲反對聲音不絕，並在微博上罵他的女友，小豬為保護女友更首次清空微博留言。而他12年前已創立的潮牌STAGE，除了自己多年來一直做其生招牌之外，亦有找來女友以情侶檔宣傳，該品牌在香港等地都設有分店，他的粉絲也很支持。不過小豬昨日在毫無先兆下，透過IG突然宣布全面退出經營。

小豬宣布退出佢創立咗12年嘅潮牌。(IG圖片)

小豬留言表示：「本人與台獅有限公司合作十二年的STAGE品牌，在所有朋友們的支持與鼓勵下能有小小成績，本人非常感謝。因為未來不同生涯規劃，即日起本人全面退出STAGE這個品牌，將交由和我一起打拚的兄弟、也是台獅公司執行長張子文以及董事陳玉慧全面掌舵，也請所有朋友繼續支持STAGE。」他的工作室亦有於微博發了相關的聲明。可是卻有傳聞指今次小豬退出其實是被品牌飛出局，他的粉絲甚至留言話要罷買。而小豬之後又在IG寫住：「做人不要得寸進尺」，似有玄外之音。

佢嘅工作室都有發聲明。(微博圖片)

一齊睇下呢件事相關嘅微博截圖同埋小豬嘅靚相。