【多圖】何超蓮IG粉絲破50萬派福利　入住北海道仙境酒店拍出浴照

超蓮不時會喺ig派福利。(ig圖片)

賭王何鴻燊三房千金何超蓮是最索的名人二代之一，即使並非娛樂圈中人，卻在IG和微博上擁有大批粉絲，絕對是IG女神。向來有樣有身材的她亦會間中向粉絲派下福利，post一些性感相同大家開心share，當中不乏比堅尼靚相。雖然她曾因為post了比堅尼相而被母親責備，聲言不會再post這類相了，但之後她也有繼續再post，氹得粉絲好開心。

超蓮嘅比堅尼性感靚相好誘人。(ig圖片)

呢日超蓮為了慶祝她在IG的粉絲衝破了50萬，即識做地大派軍糧，post出兩張她置身日本北海道著名酒店Zaborin坐忘林Ryokan內浸溫泉的出浴靚相，並留言表示：「破50萬了耶，好像都要發福利照哈哈......這有算嗎？#奶茶影集 @laizas_ #其實也就露個背」粉絲同網民紛紛留言激讚，又問她下次破一百萬時是否要post正面相呢？超蓮今次入住的酒店屬貴價之選，露天風呂房價就要接近港幣一萬元一晚，而且是極之難book到的。

超蓮話自己都只不過係露個背啫。(IG圖片)

佢嘅攝影師亦有喺自己IG post咗另一張超蓮嘅浸溫泉相。(ig圖片)

一齊睇下超蓮喺ig上面所post過嘅性感福利圖，以及呢間北海道著名酒店Zaborin坐忘林Ryokan嘅靚相啦！