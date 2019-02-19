27歲何猷啟自爆已經封咗盤　同拍拖唔夠一年嘅內地女友Gigi閃婚

猷啟早前先透露自己求婚成功。(IG圖片)

今日是元宵佳節，賭王何鴻燊與三太陳婉珍的兒子何猷啟就趁今日宣布封盤，自爆於去年已經與女友Gigi註冊結婚了！猷啟去年大年初二於IG放閃透露自己成功向女友求婚，還大曬女友手上的閃爆巨讚求婚戒指，估不到他一求婚成功後就火速結婚了。猷啟今日出席東華三院新春團拜時，被問到婚禮的籌備與安排，表示：「我呢啲唔急嘅，慢慢嚟啦！」誰知講講吓才知他已成家立室，爬了兩個家姐何超雲同何超蓮頭。而照時間推斷，他和女友拍拖未夠一年就閃婚了。

佢同女友愛得痴纏。(IG圖片)

猷啟說：「其實我已經結咗婚。(幾時？) 舊年，係喺海外註冊，已經有一年喇。」他透露註冊當日他的媽媽都有在場見證，現在就只剩補擺喜酒，暫時仍未決定擺酒的日子，希望是在今年之內，原本居於內地的太太現跟他定居於香港，今年農曆新年也有帶同太太跟爸爸賭王拜年。問到會否等爸爸出院先再擺酒，他說：「等家人冇咁忙先。」至於爸爸可有催他們生B？他表示：「呢啲要順其自然。（想生幾多個？）冇特別，兩三個囉。」本身與家姐超蓮是龍鳳胎的他，也希望可以生對龍鳳胎。

猷啟正式封盤，上年2月已經同拍拖唔夠一年嘅老婆閃婚。(ig圖片)

一齊睇下佢同老婆啲sweet放閃靚相，同埋佢自己嘅靚相啦。