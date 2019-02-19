容祖兒變閃粉人拍《一種永遠》MV　重溫入行20年片段：好感動

今年係容祖兒入行二十周年，全新廣東主打歌《一種永遠》MV終於正式曝光，佢希望透過全新歌曲迎接今年年中嘅演唱會。《一種永遠》正正呈現祖兒當下嘅心態，特別喺歌詞方面，令祖兒回想起堅持二十年嘅夢想歷程，「喺呢個過程裏面要經歷過唔同嘅磨練、長大，都係唔容易，我唱呢首歌嘅時候都係有一種激情，同埋希望自己可以飛得更加遠、更加高的感覺。」

祖兒仲話除咗件衫有啲重同閃粉搞到硬晒，其實個MV都拍得幾舒服。

MV於台灣拍攝，導演搵嚟曾奪得台灣金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」嘅比爾賈操刀，佢希望祖兒有一個「超現實」嘅演繹，而祖兒就希望出嚟嘅效果除咗畫面靚，仲會以一個故事形式帶出佢一路走來嘅經歷，祖兒話：「導演諗咗個超現實嘅故事、一啲穿越嘅感覺。MV一開始有個小妹妹，喺好耐以前灌溉一個音樂嘅種子，將好多心機、心血擺喺泥土入面；而我係未來嘅人，回到過去，然後就同個小妹妹有啲交流。」

拍攝當日，祖兒除咗要着住一件重量級嘅珠片衫，仲要全身搽滿閃粉，搞到佢成個人硬晒，佢笑說自己好似一隻着咗鞋嘅狗仔：「因為我要黐啲閃粉落去兩條手臂，好『立』，好多唔同層次嘅閃粉，個頭又落咗好多gel，條裙又好硬，所以我而家就好硬，哈哈。另外仲有一個shot好似驗眼，又係要我成個人硬晒定晒，哈哈。」

拍攝當日JOEY喺呢個LED MON大圓台上，重溫過往20年片段，大家又記唔記得呢格係邊個MV？

拍完第一個shot後，祖兒已經勁感動，仲話回憶番晒嚟：「導演安排咗一個好大嘅圓台，其實個圓台係一個LED mon，佢將我咁多年嚟嘅一啲經典MV放咗入去，因為我呢隻歌係希望帶出一種回顧、亦都係對一種未來的展望的一種心情，所以拍攝嘅時候佢播一啲舊嘅片段，當我見到呢啲片段時，腦裏面諗起好多好懷念嘅畫面，好感動。」

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