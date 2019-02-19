Boyzone來香港告別樂迷　最後演唱會和歌迷說「Goodnight」

愛爾蘭男團Boyzone在07年復出，卻在去年開始通過巡迴演唱會向全球的粉絲道別。Boyzone更會在3月26日來香港舉行告別演唱會《Boyzone "Thank You & GoodNight" 告別巡迴演唱會2019 香港站》，特別和支持了他們25年的歌迷以歌會友，用歌曲去歡送Boyzone，一同渡過一個美好的晚上。

Boyzone在90年代和Backstreet Boys等男團一同叱吒樂壇，在25年間卻經歷了很多不同的大小事情，讓他們更有故事。由當紅到解散、由重組到成員過身，直到現在和各位歌迷告別。為了和歌迷有一個美好的共同回憶，Boyzone以《Thank You & Goodnight》作為最後專輯。

Boyzone將會到香港舉行告別演唱會。（網上圖片）

+ 6 + 5 + 4

Boyzone自去年就已經在歐洲開始了他們的告別巡迴演唱會，在今年中將到英國和愛爾蘭作告別演出。在此前就先定下了亞洲巡迴演唱會，在2019年3月26日於九龍灣匯星Star Hall舉行巡迴演唱會的香港站。各位Boyzone的樂迷記得要好好把握今次的機會，和Boyzone一同用音樂去留下美好的回憶啊！